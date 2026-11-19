George Russell trägt sowieso gerne Anzüge, Fernando Alonso hat die nötige Ausstrahlung - das Fahrerlager nennt seine Favoriten .

Martini statt Mercedes? Im Kampf um den WM-Titel der Formel 1 hat George Russell (28) in diesem Jahr bloß eine Nebenrolle gespielt, seine Kollegen sehen beim Briten aber Potenzial für eine zweite Karriere – als James Bond.

„Er zieht sowieso gerne Anzüge und so was an“, sagte Weltmeister Lando Norris: „Ich glaube, er würde mit der Formel 1 aufhören, um James Bond zu spielen. Ich würde auf George setzen.“

Bond? Norris würde „eine andere Rolle spielen“

Bei der Frage nach dem besten Bond im Fahrerlager sieht Norris sich selbst eher nicht als geeignete Wahl. „Ich würde vielleicht eine andere Rolle spielen, auch nicht den Bösewicht, aber irgendwas anderes“, sagte der McLaren-Pilot.

Auch Valtteri Bottas kann sich Russell als Geheimagenten „vorstellen“, der Finne hat aber noch einen anderen Tipp. „Der erste, der mir in den Sinn kommt, ist Fernando“, sagte der Cadillac-Pilot. Alonso, 45, habe das nötige „Charisma“.

Bis auf Weiteres ist die Rolle aber ohnehin vergeben. Am vergangenen Monat wurde der britische Schauspieler Robert Pattinson (40) als neuer Bond-Darsteller bestätigt.