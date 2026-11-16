Dieses Jahr feiert Mercedes einen ganz besonderen Titel: Kimi Antonelli wurde jüngster Weltmeister jemals. Mercedes-Chef Wolff schwärmt von seinem Schützling - und verrät, welchem deutschen Formel-1-Star er in Sachen Beliebtheit zur Konkurrenz wird.

Kimi Antonelli ist das Wunderkind der Formel 1: Mit nur 20 Jahren und 68 Tagen krönte er sich dieses Jahr zum jüngsten Weltmeister der Formel-1-Geschichte. In der Zusammenarbeit mit seinem Youngster setzt Mercedes-Chef Toto Wolff auf Loyalität – um einen Wechsel des Italieners mache er sich dementsprechend keine Sorgen. Jemand anderem könnte Antonelli in Italien in Zukunft jedoch den Rang streitig machen.

„Was er geleistet hat, ist phänomenal. In diesem Alter so abgebrüht und druckresistent zu sein, ist außergewöhnlich“, schwärmte Wolff in einem Interview mit der Bild von seinem Schützling. „Er ist ein verdienter Weltmeister.“

Mercedes-Chef Toto Wolff sieht Kimi Antonelli langfristig bei Mercedes Mercedes-Chef Toto Wolff sieht Kimi Antonelli langfristig bei Mercedes © IMAGO/Sports Press Photo

„Das ist das Wichtigste für jeden Fahrer“

Wolff wisse, was er an Antonelli habe – und umgekehrt. „Kimi und seiner Familie ist vor allem wichtig, dass er in einem konkurrenzfähigen Auto sitzt. Gleichzeitig wissen wir, dass wir einen Weltmeister haben, der auch honoriert werden soll“, erklärte der Mercedes-Chef.

Neben Loyalität setzt der 54-Jährige auch auf Erfolg: „Diese Saison hat gezeigt, dass wir Rennen und Titel gewinnen können. Das ist das Wichtigste für jeden Fahrer.“

Wechsel zu Ferrari? „0,0 Prozent“ Sorgen

Das gelte seiner Aussage nach auch für Antonelli. Doch der erst 20-Jährige hat noch eine lange Karriere vor sich. Wäre ein Wechsel ins Nationalteam Ferrari in der Zukunft dementsprechend nicht ein denkbarer Schritt für den Italiener?

Die Antwort des 54-Jährigen fiel deutlich aus: Er mache sich „0,0 Prozent“ Sorgen um dieses mögliche Szenario. Kimi und seine Familie seien loyale Leute. Antonelli „gehört zu Mercedes wie Räder ans Auto. Deswegen hat er nach seinem Titelgewinn auch gesagt, dass er sich überhaupt nicht vorstellen kann, für ein anderes Team außer Mercedes zu fahren.“

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Diesem Deutschen macht Antonelli Konkurrenz

Geht es nach Wolff, dann habe Antonellis Fahrzeugwahl auch keine Auswirkung auf dessen Beliebtheitsgrad in seinem Heimatland. Einem deutschen Liebling der Italiener könnte er künftig Konkurrenz machen.

Bei der Beantwortung der Frage „Wird Antonelli in Italien als Mercedes-Fahrer beliebter als Michael Schumacher es zu Ferrari-Zeiten war?“ ließ der 54-Jährige keine Zweifel zu: „Auf jeden Fall! Er ist ja Italiener!“

Durch seine erfolgreiche Zeit bei Ferrari (1996 bis 2006) avancierte Schumacher zum Publikumsliebling. Im Fahrzeug der Scuderia hatte er satte fünf Mal den Weltmeisterschaftstitel gewonnen.

Was kann das toppen? In Wolff Augen hätte sein Schützling etwas ganz Besonderes geschafft. „Durch seine natürliche Art und dem Erfolg“ sei dem 20-Jährigen gelungen, „dass Italien natürlich immer noch für sein Nationalteam, Ferrari, fiebert – aber auch das Herz und die Seele für diesen kleinen Italiener geöffnet hat“.

„Ferrari-Shirt mit einer Mercedes-Kappe“?

„Die Trifosi tragen jetzt das Ferrari-Shirt mit einer Mercedes-Kappe“, unterstrich Wolff das Gesagte. Die Weltmeisterschaft 2026 in Monza sei dafür das „perfekte Beispiel“ gewesen: „Die Zuschauer waren eigentlich traurig, dass keiner der beiden roten Renner Erster wurde, aber sie haben sich gefreut, dass mit Kimi einer der ihren ganz oben auf dem Treppchen stand.“

Auf diesem Erfolg wolle sich Wolff dennoch nicht ausruhen. „Ja, wir haben beide Weltmeisterschaften gewonnen, aber das wollen wir auch nächstes Jahr wieder!“