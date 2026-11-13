FIA verbannt Reporter – Daily Mail kündigt Formel-1-Boykott an

Jonathan McEvoy hatte Charles Leclerc zuvor als "hinterhältigen kleinen Mistkerl" bezeichnet.

Nach einer Beleidigung gegen Charles Leclerc hat der Automobil-Weltverband FIA Reporter Jonathan McEvoy die Akkreditierung für die letzten drei Saisonrennen der Formel 1 entzogen – und damit dessen Arbeitgeber erzürnt. „Jetzt verbannt die Daily Mail die Formel“, schrieb das britische Blatt am Freitag. „Wir boykottieren die Berichterstattung.“

McEvoy hatte den Monegassen Leclerc wegen des Streits mit seinem englischen Ferrari-Teamkollegen Lewis Hamilton nach einem Vorfall in Mexiko in einer Kolumne als „sneaky little bastard“, also hinterhältigen kleinen Mistkerl, bezeichnet. Darauf reagierte die FIA nun.

FIA löst Kritik aus FIA löst Kritik aus © AFP/SID/GIUSEPPE CACACE

Englische Presse poltert los

„Die FIA ist der Ansicht, dass Ihr Artikel nicht den professionellen Standards entspricht, die von Medienvertretern erwartet werden, welche für die Berichterstattung über die Formel-1-Weltmeisterschaft akkreditiert sind“, hieß es in einem Brief an McEvoy.

Der Weltverband habe eine „drakonische Sperre“ verhängt, schrieb die Mail. Es werde als Konsequenz „keine Berichterstattung über Rennen oder Pressekonferenzen bei den letzten drei Grands Prix der Saison 2026 geben“.

McEvoy arbeitet seit 21 Jahren für die Daily Mail und hat über fast 400 Rennen berichtet. Der frühere Formel-1-Boss Bernie Ecclestone bezeichnete die FIA-Entscheidung als „verrückt“.