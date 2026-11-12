Cockpits bei Racing Bulls vergeben

Das Schwesterteam von Red Bull setzt für 2027 auf Konstanz - wie der Großteil der Konkurrenz.

Der Formel-1-Rennstall Racing Bulls hat als eines der letzten Teams seine Fahrerpaarung für die Saison 2027 bestätigt – und nimmt wie die meisten Konkurrenten keine Veränderungen vor. Liam Lawson (Neuseeland) und Arvid Lindblad (Großbritannien) behalten ihre Cockpits im kommenden Jahr, das verkündete das Schwesterteam von Red Bull Racing am Donnerstag.

„Es fühlt sich großartig an, Teil einer historischen Saison für das Team zu sein, in der wir um Platz 5 in der Konstrukteursmeisterschaft kämpfen“, sagte Lawson, „ich freue mich darauf, dieses Momentum gemeinsam mit Arvid ins Jahr 2027 mitzunehmen.“

Arvid Lindblad (l.) und Liam Lawson fahren weiter für die Racing Bulls Arvid Lindblad (l.) und Liam Lawson fahren weiter für die Racing Bulls © IMAGO/ZUMA Press Wire

Formel 1: Fragezeichen hinter Bearman

Die Racing Bulls sind vor den abschließenden drei Saisonrennen der stärkste Rennstall hinter den großen vier, hinter Mercedes, Ferrari, Red Bull und McLaren. Rang fünf wäre die beste WM-Platzierung in der Geschichte des Teams.

Mit Blick auf das Starterfeld für 2027 steht damit vor allem hinter Haas-Pilot Oliver Bearman noch ein Fragezeichen. Der Platz des Briten, Leihgabe von Ferrari, wurde vom US-Rennstall weiterhin nicht bestätigt.