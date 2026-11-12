Ralf Schumacher rechnet mit Lewis Hamilton ab: „Nie gelernt, zu führen“

Ralf Schumacher übt deutliche Kritik an Lewis Hamilton. Auch zu einem möglichen Wechsel von Max Verstappen in der Zukunft hat er eine klare Meinung.

Deutliche Worte von Ralf Schumacher in Richtung von Lewis Hamilton: Der Sky-Experte hat den Rekordweltmeister nach den Aufregungen in den letzten Formel-1-Rennen kritisiert und ein hartes Urteil gefällt.

„Hamilton hat nie gelernt, ein Team zu führen, weder unter Toto Wolff noch unter Ron Dennis“, sagte Schumacher im Sky-Podcast „Backstage Boxengasse“. Das sei allerdings auch nie dessen Aufgabe gewesen: „Er musste sich nur ins Auto setzen und so schnell wie möglich fahren.“ Schumacher ergänzte, das habe Hamilton aus seiner Sicht auch ziemlich egoistisch gemacht.

Ralf Schumacher kritisiert Lewis Hamilton Ralf Schumacher kritisiert Lewis Hamilton © IMAGO/Eibner

Bei Ferrari war das Verhältnis zwischen Hamilton und Teamkollege Charles Leclerc zuletzt in den Fokus gerückt. Beim Grand Prix von Mexiko gerieten die beiden in der Startrunde aneinander. Leclerc erhielt eine Fünf-Sekunden-Strafe und wurde Vierter, Hamilton kam hinter Sieger Max Verstappen auf Platz zwei ins Ziel.

Verstappen-Wechsel „wäre sehr schwierig“ geworden

Auch zur Zukunft von Verstappen äußerte sich Schumacher. Ein lange diskutierter Wechsel zu Mercedes sei aus seiner Sicht eine extrem schwere Aufgabe gewesen. Der Grund: Der Red-Bull-Pilot interessiert sich nach Einschätzung des ehemaligen Formel-1-Fahrers stark für technische Details – und könnte damit bei einem anderen Team auf Widerstand stoßen.

„Ich glaube, das wäre sehr schwierig“, sagte Schumacher. Verstappen sei etwas anderes gewohnt: „Er ist technisch so versiert, er will genau wissen, was vor sich geht.“ Der Niederländer wolle verstehen, was mit dem Getriebe oder dem Differenzial passiert.

DEINE MEINUNG

Schumacher führt das auch auf Verstappens Kindheit mit seinem Vater Jos zurück, der selbst Formel-1-Fahrer war und an Autos arbeitete. „Max gehört zu der Generation, die mit ihrem Vater aufgewachsen ist, der selbst an Autos geschraubt hat – genau wie es bei mir und meinem Bruder der Fall war“, fügte er hinzu: „Ich glaube, das ist der große Unterschied.“

Schumacher sieht Vorteil bei Ferrari

Verstappen sei mit Red Bull groß geworden, erklärte Schumacher. Mercedes sei bereits ein großes Team: „Wenn jetzt jemand wie Max dorthin gehen würde, wären sie davon meiner Meinung nach nicht allzu begeistert.“

Aktuell scheint es nicht, als wenn Verstappen in naher Zukunft Red Bull verlassen würde. Sportlich läuft es in den vergangenen Rennen nach einem schweren Saisonstart wieder überragend. Zudem verlängerte der Niederländer erst vor kurzem seinen Vertrag bis 2030.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.