Oliver Bearman ist beim Haas-Team noch immer nicht für 2027 bestätigt. Der Blick in die Zukunft ist kompliziert, das hat auch mit Lewis Hamilton zu tun.

Ferrari-Junior Oliver Bearman (21) ist der letzte Formel-1-Pilot ohne bestätigtes Cockpit für das Jahr 2027 – und hat nun seinen Frust darüber kundgetan.

„Wir arbeiten daran“, sagte der Haas-Pilot vor dem drittletzten Saisonrennen in Las Vegas: „Und es ist ein bisschen enttäuschend, dass ich hier stehe, ohne etwas mitteilen zu können, denn dafür gibt es keine Entschuldigung.“ Bearman fährt seit 2025 als Stammpilot für Haas, ist allerdings nur von Ferrari ausgeliehen. Seit 2022 wird er von der Scuderia gefördert.

Haas hofft auf Bearman-Verbleib

Wem seine Enttäuschung gelte, wollte Bearman nicht kommentieren, laut Teamchef Ayao Komatsu ist die Verkündung nur eine Frage der Zeit. „Ollie will für uns fahren, wir wollen Ollie im Auto haben“, sagte der Japaner und deutete an, dass auch Haas nicht für die Verzögerung verantwortlich sei: „Es sind viele Parteien an, sagen wir, der vertraglichen Situation beteiligt. Ich möchte nicht ins Detail gehen, aber es besteht kein Zweifel, dass er nächstes Jahr im Auto sitzen wird.“

Bearmans Karriereplan sieht weiterhin eine Beförderung zu Ferrari in der Zukunft vor. Die Italiener seien „das erste Team, das an mich geglaubt hat“ und „der ikonischste Rennstall“. Die Plätze bei Ferrari sind allerdings auch 2027 belegt: Charles Leclerc (29) besitzt ohnehin einen langfristigen Vertrag, Lewis Hamiltons (41) Cockpit wirkte zumindest im vergangenen Jahr eine Weile in Reichweite – der Rekordweltmeister hat 2026 aber seine Form gefunden und denkt weiterhin nicht an sein Karriereende.

Mit Blick auf die Zukunft gebe es „einige Herausforderungen, das ist ganz eindeutig“, sagte Bearman: „Ich habe dabei nicht wirklich viel mitzureden, und wir müssen einfach abwarten, wie sich die Dinge im Laufe der Zeit entwickeln.“