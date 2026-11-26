Nach den erneuten teaminternen Problemen in Las Vegas muss der Monegasse viele Fragen beantworten.

Charles Leclerc hat inmitten des Ferrari-Zoffs mit Lewis Hamilton alle Gerüchte über eine mögliche Nummer-eins-Klausel im Keim erstickt.

„Normalerweise verrate ich nie, was in meinem Vertrag steht, aber ich halte es für wichtig, darüber zu sprechen“, sagte der Monegasse vor dem Großen Preis von Katar (Sonntag, 17.00 Uhr MEZ/Sky): „Eine solche Klausel gibt es in meinem Vertrag überhaupt nicht.“

Charles Leclerc muss sich aktuell vielen Fragen stellen Charles Leclerc muss sich aktuell vielen Fragen stellen © picture-alliance/OVERTAKE/MAXPPP/SID/MARCELO WOO

Zuletzt hatte es Berichte darüber gegeben, dass sich Leclerc den Status als Fahrer Nummer eins bei der Scuderia vertraglich habe zusichern lassen. „Das hat mich nie interessiert und war auch nie etwas, was ich mir persönlich gewünscht habe“, sagte der 29-Jährige, der seit 2019 für Ferrari in der Formel 1 an den Start geht.

In Las Vegas hatte Leclerc einen Unfall mit Hamilton provoziert und so für weiteren Ärger gesorgt. Anschließend übte Teamchef Fred Vasseur deutliche Kritik. „Als Fahrer muss man das akzeptieren“, sagte Leclerc: „Für den Zusammenstoß in Las Vegas habe ich die Verantwortung übernommen.“ Es sei „natürlich inakzeptabel“, dass die beiden Ferrari miteinander kollidieren.

Formel 1: Leclerc will nicht mehr über Ferrari-Probleme sprechen

Über mögliche Lösungen für die wiederkehrenden Probleme bei der Scuderia wollte Leclerc nicht vor der Presse sprechen. Außerhalb des Autos habe er ein „sehr gutes Verhältnis zu Lewis“, sagte der neunmalige Rennsieger. Innerhalb des Teams herrsche im Moment aber natürlich „keine besonders fröhliche Stimmung. Aber wird sind diejenigen, die das verbessern, eine Lösung finden müssen.“

Was Leclerc in der derzeitigen Debatte am meisten stört, sind Vorwürfe, er sei Ferrari gegenüber nicht loyal. „Ich glaube, nichts könnte deutlicher sein als die Liebe, die ich für das Team empfinde“, sagte Leclerc, der sich deshalb auch einen verfrühten Abschied nicht vorstellen kann: „Ich habe erst vor ein paar Monaten einen neuen Vertrag unterschrieben, also kommt das im Moment natürlich nicht in Frage.“