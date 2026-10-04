Michael Schumacher ist für viele Fans der beste Fahrer der Formel-1-Geschichte. 2012 gibt der siebenmalige F1-Weltmeister sein Karriereende bekannt - und fährt nur gut einen Monat später sein letztes Rennen. Ein Rückblick auf seinen Abschied und eine große Karriere.

Ob Pelé im Fußball, Muhammad Ali im Boxen oder Wayne Gretzky im Eishockey – jeder Sport hat einen Namen, der auch noch weit nach dessen Karriere den Sport überstrahlt und ihm den besonderen Glanz verleiht. In der Formel 1 ist das Michael Schumacher.

So gibt es für die Geschichte der Rennsportserie gleich zwei besondere Daten aus dem Jahr 2012: den 4. Oktober und den 25. November. Im Oktober verkündete Schumacher seinen endgültigen Abschied aus der F1, gut anderthalb Monate später bestritt der siebenmalige Weltmeister dann sein letztes Rennen beim Großen Preis von Brasilien.

Michael Schumacher verkündete am 4. Oktober 2012 seinen endgültigen Rücktritt Michael Schumacher verkündete am 4. Oktober 2012 seinen endgültigen Rücktritt © IMAGO/HochZwei

Michael Schumacher verabschiedet sich endgültig

Es waren neun Wörter, die heute vor 14 Jahren die Formel 1 erschütterten. „Ich habe mich entschlossen, am Ende des Jahres zurückzutreten“, erklärte Schumacher auf jener Pressekonferenz, in der er seinen endgültigen Abschied von der Königsklasse des Motorsports verkündete.

Er zeigte sich damals entspannt und meinte: „Ich kann mit meinen Leistungen in den letzten drei Jahren zufrieden sein. Ich habe gesehen, dass ich immer noch mit den besten Fahrern der Welt konkurrieren kann.“

Nachdem er 2010 sensationell noch einmal ein Comeback für Mercedes gefeiert hatte, verabschiedete sich der Rekordweltmeister zum zweiten Mal in den Motorsport-Ruhestand – diesmal endgültig.

Würdiges Abschiedsrennen für „Schumi“

Am 25. November absolvierte Schumacher dann beim Großen Preis von Brasilien sein letztes Rennen.

Dementsprechend emotional war das gesamte Rennwochenende damals. Zwar hatte „Schumi“ mit Mercedes nichts mit dem Titelkampf zu tun – dennoch war der Abschied für viele nicht weniger wichtig als das Duell zwischen Sebastian Vettel und Fernando Alonso um die WM-Krone.

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Michael Schumacher (r.) tauscht sich nach seinem letzten Rennen mit Landsmann Sebastian Vettel aus Michael Schumacher (r.) tauscht sich nach seinem letzten Rennen mit Landsmann Sebastian Vettel aus

Sogar das Schicksal stand an diesem Tag auf der Seite Schumachers und gewährte ihm ein würdiges Abschiedsrennen. Im Qualifying hatte der Rekordchampion nur den 14. Rang erreicht. Doch bei seinem letzten Start sollte es nochmal Regen geben – Schumacher war also in seinem Element.

Nach 71 Runden voller riskanter Manöver und Positionswechsel durfte sich der Kerpener über Rang sieben freuen und landete damit in seinem letzten Rennen noch einmal in den Punkten.

„Seltsam, dass ich mit dem siebten Platz meine Karriere beende“

Nach dem Rennen wurde dennoch sofort sichtbar, was Schumacher über all die Jahre auszeichnete – sein unbändiger Ehrgeiz: „Ich hätte mich gefreut, wenn noch einmal mehr drin gewesen wäre.“

Dass der siebte Platz einen runden Abschluss darstellte, musste aber auch er zugeben: „Seltsam, dass ich mit dem siebten Platz meine Karriere beende – so hat sie auch angefangen, mit einem siebten Platz in meinem ersten Qualifying.“

Seinen Fans war das Ergebnis sowieso nicht so wichtig. Bereits vor dem Rennen feierten sie ihr Idol mit zahlreichen Transparenten: „Michael, du wirst fehlen“ und „Michael, du warst der Beste“ war oft zu lesen.

Schumacher bedankte sich auf seine eigene Art bei den Zuschauern. In großen Buchstaben stand „Thank you“ auf seinem Mercedes.

Ein Podestplatz in drei Jahren Mercedes

In den Interviews nach dem Rennen übermannten den Rekordfahrer immer wieder seine Gefühle, Tränen kullerten über seine Wangen. Über seine Zukunftspläne gab er noch keine Auskünfte. Erst einmal solle aber seine Familie im Vordergrund stehen. Aber auch eine Rückkehr zu Mercedes als Berater wurde ins Spiel gebracht.

Immerhin hatte der erfolgsverwöhnte Schumacher seine Mission bei den Silberpfeilen noch nicht beendet. 2010 war er von Mercedes engagiert worden, um das Auto weiterzuentwickeln und konkurrenzfähig zu machen. Nichts anderes als der Kampf um den WM-Titel war das Ziel.

Schumacher schien auch aufgrund seiner Entwicklungs-Fähigkeiten die perfekte Fahrer-Wahl dafür. Doch in den drei Jahren gelang dem Team kein riesiger Schritt nach vorne. Lediglich ein Podiumsplatz stand für ihn nach drei Jahren Mercedes auf dem Konto.

Eine Tatsache, vor der auch Schumacher seine Augen nicht verschloss: „Es ist unbestritten, dass wir unser Ziel, innerhalb von drei Jahren ein WM-Auto zu entwickeln, nicht erreicht haben.“

Daimler-Boss nimmt Fahrer in Schutz

Eine Sichtweise, die auch der damalige Daimler-Boss Dieter Zetsche teilte. Die Fahrer würde daran aber keine Schuld treffen.

„Wir haben beiden Fahrern in den vergangenen drei Jahren nicht das Auto zur Verfügung stellen können, das in der Mehrzahl der Rennen siegfähig gewesen wäre. Mit dem Motor waren wir vorn, aber nicht mit dem Fahrzeug. Es wäre also völlig falsch, jetzt Nico Rosberg oder Michael Schumacher einen Vorwurf zu machen“, äußerte sich Zetsche nach der Saison in der Bild.

Die sportlichen Höhepunkte der F1-Legende blieben bei seinem dreijährigen Comeback eine im Nachhinein aberkannte Pole-Position in Monaco sowie ein dritter Platz beim Valencia-Grand-Prix 2012.

Trotz allem bereute Schumacher sein Comeback nicht. „Ich habe meinen Horizont erweitert und bin im Reinen mit mir“, fasste er die Mercedes-Jahre zusammen. Und was damals noch keiner so genau wusste – er hatte den Grundstein für die folgenden Erfolgsjahre von Mercedes gelegt.

Schumacher gewinnt fünf WM-Titel in Folge

Mit Unterbrechung hatte Michael Schumacher die Königsklasse des Motorsports in seiner Karriere über zwei Jahrzehnte entscheidend geprägt.

In den Jahren 2000 bis 2004 legte er eine Dominanz an den Tag, die zuvor für unmöglich gehalten wurde. Fünfmal in Folge gewann er mit Ferrari den Weltmeistertitel und setzte sich damit sein Denkmal.

Nach 308 Grand-Prix-Teilnahmen, 91 Siegen und sieben Titeln sollte mit dem Brasilien-GP nun endgültig Schluss sein. Die Formel 1 verlor ihren damals größten Namen.

Er betonte 2012 aber, dass er auf seine Gesamtleistung stolz sei und glücklich darüber war, einen Schlussstrich zu ziehen: „In den vergangenen Monaten war ich mir nicht mehr sicher, ob ich noch die Motivation und die Energie haben würde, die notwendig ist, um weiterzumachen. Es ist nicht mein Stil, etwas zu tun, von dem ich nicht zu 100 Prozent überzeugt bin. Mit der heutigen Entscheidung fühle ich mich befreit von diesen Zweifeln.“

Zudem habe er nach seinem Comeback gelernt, „dass verlieren sowohl schwieriger als auch lehrreicher sein kann als gewinnen. Manchmal hatte ich das in früheren Jahren aus den Augen verloren.“

„Schumacher ist die Formel 1″

Auch die Zeit bei den Silberpfeilen änderte nichts an seiner beeindruckenden Karriere, die weit über Zahlen und Rekorde hinausgeht.

Er hat die Faszination der Formel 1 weit in die Welt hinausgetragen. Das wusste auch der damalige Formel-1-Chef Bernie Ecclestone: „Die Formel 1 hat ihn nach seiner Rückkehr mehr gebraucht als er die Formel 1. Er ist die Formel 1. Wir werden ihn vermissen“, sagte er im Spiegel.

Schumacher drückte es nach seinem letzten Rennen schlichter aus: „Danke an das deutsche Publikum, das mich all die Jahre begleitet hat, das mit mir gezittert, gefiebert und gekämpft hat. Das waren unglaublich schöne Jahre.“

13 Monate nach seinem Abschied aus der Formel 1 verunglückte die Rennsport-Legende beim Skifahren und zog sich schwere Verletzungen zu. Über seinen aktuellen Zustand gibt es keine Informationen.