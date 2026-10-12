Max Verstappen gewinnt erstmals in Singapur - und seine auffälligen Rennschuhe begeistern die Fans.

Max Verstappen hat beim Singapur-Grand-Prix nicht nur sportlich ein Ausrufezeichen gesetzt. Schon vor dem Wochenende sorgte der Red-Bull-Pilot mit einem neuen Paar Rennschuhe für Gesprächsstoff. Auf dem Instagram-Account Verstappen.com waren die dunkelblauen Boots mit pinkem Blumenmuster sowie Red-Bull- und Oracle-Branding zu sehen. Fast 50.000 Likes sammelte der Beitrag.

Besonders die floralen Details beschäftigten die Fans. Einige Nutzer rätselten, ob die Blüte eher einem Hibiskus – der Nationalblume Malaysias – als einer Orchidee, dem Wahrzeichen Singapurs, ähnelt. Andere stellten unter dem Post die naheliegende Frage: „Hat er jemals keine speziellen Schuhe?“

Tatsächlich bleibt für große Individualität beim Schuhwerk nicht viel Spielraum. Die Rennschuhe müssen die FIA-Vorgaben zum Brandschutz erfüllen, ihre dünnen Sohlen sind entscheidend für das präzise Pedalgefühl im Cockpit. Farben und Designs sind deshalb die wichtigsten Möglichkeiten, den ansonsten standardisierten Teil der Fahrerausrüstung persönlich zu gestalten.

Verstappen trug die auffälligen Boots ausgerechnet bei seinem lang ersehnten Erfolg. Der Marina Bay Street Circuit war bislang eine der wenigen Strecken, auf denen dem Niederländer ein Grand-Prix-Sieg gefehlt hatte. 2023 startete er nur von Rang elf und wurde Fünfter, in der vergangenen Saison musste er sich George Russell geschlagen geben.

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Diesmal passte alles zusammen: Verstappen entschied den von starkem Regen verzögerten Sprint am Samstag für sich, holte anschließend seine erste Poleposition in Singapur und kontrollierte das Rennen am Sonntag von der Spitze. Charles Leclerc kam 7,335 Sekunden hinter dem Red-Bull-Star als Zweiter ins Ziel, Kimi Antonelli komplettierte für Mercedes das Podium.

Auf seinem 250. Grand-Prix-Start feierte Verstappen seinen 73. Sieg in der Formel 1 und den zweiten Erfolg in Serie. „Es hat eine Weile gedauert, aber ich denke, dieses Rennen war sehr gut. Wir hatten die Pace, wenn wir sie auf Soft und Medium brauchten. Der Medium-Reifen war für alle etwas schwieriger, aber es hat funktioniert. Natürlich bin ich sehr glücklich, hier zu gewinnen.“

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.