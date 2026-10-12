Kimi Antonelli kann unter gewissen Umständen schon beim nächsten Rennen in den USA Formel-1-Weltmeister werden. Dafür müssen ein paar Sachen zusammenkommen.

Wenn die Formel 1 vom 23. Oktober bis zum 25. Oktober in den USA gastiert, kann Kimi Antonelli Geschichte schreiben. Unter bestimmten Umständen könnte der Italiener in Austin Weltmeister werden und einen historischen Rekord von Sebastian Vettel knacken.

Antonelli führt die Fahrerwertung derzeit mit 340 Punkten an und liegt 102 Zähler vor seinem ersten Verfolger George Russell. Sollte sich der Italiener tatsächlich schon in den USA den Titel sichert, wäre er mit 20 Jahren der jüngste Weltmeister der Formel-1-Geschichte. Bislang hält Sebastian Vettel diese Bestmarke: 2010 holte der Deutsche im Red Bull im Alter von 23 Jahren seinen ersten WM-Titel.

Kimi Antonelli kann in den USA Weltmeister werden Kimi Antonelli kann in den USA Weltmeister werden © IMAGO/NurPhoto

Noch sechs Fahrer können Weltmeister werden

Damit Antonelli schon in Austin Weltmeister wird, muss allerdings ein bestimmtes Szenario eintreten: Antonelli gewinnt das Rennen, Russell wird Neunter oder schlechter und Lewis Hamilton (229 Punkte) wird Fünfter oder schlechter.

Aktuell haben neben Antonelli, Russell und Hamilton noch drei weitere Fahrer rechnerische Chancen auf den Titel: Max Verstappen (221 Punkte), Charles Leclerc (215 Punkte) und Lando Norris (201 Punkte).

In der laufenden Saison stehen noch sechs Rennen in der Formel 1 aus. Antonelli, der im Mercedes fährt, konnte diese Saison bereits acht Rennen für sich entscheiden. Unter Umständen macht ihn ein Triumph in Austin zum jüngsten F1-Weltmeister aller Zeiten.