Ruanda bekommt einen Formel-1-Grand-Prix. Der genaue Zeitpunkt ist aber noch unklar - und die Strecke in der Nähe der Hauptstadt gibt es noch nicht.

Die Formel 1 kehrt nach Afrika zurück. Ab den „frühen 2030er Jahren“ wird in Ruanda der Große Preis von Afrika stattfinden. Das gab die Königsklasse des Motorsports am Dienstag bekannt. Zuletzt hatte 1993 im südafrikanischen Kyalami ein Grand Prix in Afrika stattgefunden.

Der Vertrag läuft über zehn Jahre, „das erste Rennen in dem Land wird stattfinden, sobald eine neue, eigens dafür errichtete Rennstrecke in Bugesera (Ruanda) fertiggestellt ist“, teilte die Formel 1 mit. Dies werde „voraussichtlich zu Beginn des nächsten Jahrzehnts der Fall sein“.

Ruandas Präsident Paul Kagame 2024 beim Formel-1-Rennen in Singapur Ruandas Präsident Paul Kagame 2024 beim Formel-1-Rennen in Singapur © IMAGO/BSR Agency

Formel 1 in Afrika: Hier soll die neue Strecke entstehen

Die Strecke wird etwa 40 Kilometer südlich der Hauptstadt Kigali in unmittelbarer Nähe des neuen internationalen Flughafens errichtet.

„Sie wird so konzipiert, dass sie sich harmonisch in die natürliche Landschaft einfügt“, hieß es in der Mitteilung: „Dabei werden die Höhenunterschiede des Geländes genutzt, um ein einzigartiges und anspruchsvolles Rennerlebnis zu schaffen und den Fans gleichzeitig hervorragende Sichtmöglichkeiten zu bieten.“