Formel 1 heute live: Singapur-GP im Free-TV-Livestream und Ticker

In der Formel 1 steht der Singapur-Grand-Prix auf dem Programm. Holt Pole-Setter Max Verstappen seinen ersten Sieg in der Metropole?

Die Formel-1-Saison neigt sich dem Ende entgegen. An diesem Wochenende steht mit dem Großen Preis von Singapur bereits das 17. Rennen an. Über die Pole Position darf sich auf dem Marina Bay Street Circuit Max Verstappen freuen.

Dass sich der 29-Jährige in der asiatischen Metropole den ersten Startplatz sichern konnte, ist dabei etwas ganz Besonderes. Seit 2015 ist der Red-Bull-Pilot in der Königsklasse des Motorsports aktiv, die Pole oder gar ein Sieg gelang ihm trotz vier WM-Titeln in Singapur bislang aber noch nicht. Macht er es heute ab 14 Uhr besser?

Gewinnt Max Verstappen erstmals in Singapur? Gewinnt Max Verstappen erstmals in Singapur? © IMAGO/Action Plus

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Aktuell befindet sich Verstappen aber im Aufwind. Bereits in der Vorwoche gewann er den Großen Preis von Bahrain in Malaysia. Und auch in Singapur zeigte er das Wochenende über sein Können.

In der Qualifikation zum Sprint-Rennen erreichte er Rang eins, auch den Sprint selbst schloss er als Erster ab und sicherte sich acht Punkte für die WM-Wertung. Und nun soll auch auch im Hauptrennen am Sonntag erstmals ein Sieg in Singapur gelingen.

Einfach wird dieses Unterfangen aber mitnichten. Zwar ist Überholen auf dem Stadtkurs alles andere als leicht, die Strecke ist aber auch anfällig für Fehler und Unfälle. So kamen ganze neun Piloten beim Sprint am Samstag aus unterschiedlichen Gründen nicht im Ziel an.

Dazu kommt: Verstappen muss sich am Start verbessern. Beim Sprint-Start wurde er am Samstag in Windeseile von George Russell überholt, der seinen Mercedes in der Folge aber in die Mauer setzte.