Nach dem chaotischen Sprint steht in der Formel 1 das Qualifying zum Singapur-Grand-Prix auf dem Programm. SPORT1 ist im LIVETICKER dabei.

Wer startet beim Großen Preis von Singapur am Sonntag von der Pole Position? Eine Frage, die beim Qualifying am Samstag beantwortet wird. Nach dem chaotischen Sprint, der aufgrund von Regenfällen eine halbe Stunde später begonnen hatte, wurde der Beginn der Qualifikation von 15 Uhr auf 15.30 Uhr verschoben.

Schnappt sich Red-Bull-Pilot Max Verstappen nach der Pole und dem Sieg im Sprint erneut Rang eins? Oder schlägt die Formel-1-Konkurrenz zurück? SPORT1 begleitet das Qualifying im LIVETICKER.

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+++ Q2 ist im Gange +++

Das Q2 im Singapur-Qualifying läuft. Nun haben die verbleibenden Piloten 15 Minuten Zeit, um nicht zu den langsamsten sechs Fahrern zu gehören.

+++ Erste Entscheidungen sind gefallen +++

Der erste Qualifying-Abschnitt ist vorbei. Neben Hadjar ist die Qualifikation auch für Fernando Alonso, Alexander Albon, Lance Stroll, Sergio Pérez und Valtteri Bottas vorbei. Nico Hülkenberg liegt aktuell übrigens auf Rang fünf.

+++ Hadjar ist raus +++

Es hatte sich angedeutet, nun ist es offiziell: Das Qualifying ist für Isack Hadjar vorbei. Der Red-Bull-Pilot stellt seinen Boliden ab.

+++ Keine Strafe für McLaren +++

Im Sprint kam es in der letzten Runde zu einem Crash zwischen den beiden McLaren. Nun melden die Rennkommissare während des Qualifyings, dass es keine Strafe geben wird. Zuletzt lief zu dem Vorfall noch eine Untersuchung.

+++ Hamilton in Führung +++

Das Q1 neigt sich dem Ende entgegen. Aktuell führt Lewis Hamilton im Ferrari vor den beiden McLaren-Piloten.

+++ Probleme bei Hadjar +++

Red-Bull-Pilot Isack Hadjar ist langsam unterwegs. „Der Motor ist aus“, sagt er im Funk. Er bringt seinen Boliden aber wieder zum Laufen und schleppt sich an die Box. Grotesk: Kurz darauf fährt er wieder los – und klagt auf der Strecke erneut. „Das gleiche Problem“, heißt es am Funk.

+++ Direkt erste Missgeschicke +++

Erst wenige Minuten sind absolviert, schon standen mit Esteban Ocon und Lance Stroll gleich zwei Piloten abseits der Strecke. Beide konnten aber weiterfahren.

+++ Wie sind die Bedingungen? +++

Vor dem Sprint hat es am Mittag mächtig geregnet. Für das Qualifying herrschen nun trockene Bedingungen. Die Sonne ist im Stadtstaat längst untergegangen, trotzdem herrschen fast noch 30 Grad.

+++ Es geht los +++

Der erste Qualifying-Abschnitt in Singapur hat begonnen. 18 Minuten haben die Piloten nun Zeit, um sich für das Q2 zu qualifizieren.

+++ Herzlich willkommen +++

Herzlich willkommen zum Qualifying der Formel 1 in Singapur. Ab 15.30 Uhr kämpfen die Piloten auf dem Marina Bay Street Circuit um die besten Plätze für den Grand Prix am Sonntagnachmittag.