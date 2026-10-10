Der Niederländer greift nun nach seinem ersten Grand-Prix-Sieg auf dem Stadtkurs von Singapur.

Red-Bull-Star Max Verstappen hat sein perfektes Wochenende in Singapur fortgesetzt und sich erstmals die Pole Position für das Nachtrennen gesichert. Der viermalige Formel-1-Weltmeister, der zuvor bereits den verregneten letzten Sprint des Jahres gewonnen hatte, drehte bei trockenen Bedingungen in 1:31,373 Minuten die beste Rundenzeit. Verstappen greift nun am Sonntag (14.00 Uhr MESZ/Sky) nach seinem ersten Grand-Prix-Sieg in Singapur.

Antonelli jagt WM-Titel

Hinter Verstappen, der nach Malaysia seinen zweiten Erfolg in Serie feiern könnte, belegte Charles Leclerc mit 54 Tausendstelsekunden Rückstand Platz zwei. Dritter wurde dessen Ferrari-Teamkollege Lewis Hamilton. Kimi Antonelli erreichte mit seinem Mercedes den vierten Rang und könnte nun im Hauptrennen einen großen Schritt in Richtung WM-Titel machen.

Schließlich startet Teamkollege George Russell, der in der Qualifikation Sechster wurde, nach einem Motorenwechsel von ganz hinten. Nach dem Sprint, in dem der Italiener auch Vierter geworden war, beträgt Antonellis Vorsprung 89 Punkte auf den ersten Verfolger.

Nico Hülkenberg, der im Sprint von einer späten Kollision der McLaren-Piloten Lando Norris und Oscar Piastri profitiert und als Siebter zwei Punkte gesammelt hatte, belegte bei der Zeitenjagd im Audi Rang elf. Dank der Strafversetzung von Russell wird der Emmericher aber vom zehnten Platz starten – sollten die Rennkommissare keine nachträgliche Strafe wegen einer möglichen Behinderung von Williams-Fahrer Carlos Sainz aussprechen.