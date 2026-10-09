Es herrscht Aufruhr im Fahrerlager der Formel 1. In Singapur kommt es zu Festnahmen - auch Mitglieder der Teams sind angeblich betroffen.

Dass in Singapur strenge Gesetze herrschen, ist kein Geheimnis. Und dass diese auch für die Formel-1-Teams gelten, zeigte sich am Freitag recht deutlich: Wie Bild berichtete, wurden im Vorfeld des Großen Preis von Singapur (Sonntag, 14:00 Uhr) in der Nähe des Fahrerlagers gleich mehrere Personen festgenommen. Es soll sich um Teammitglieder der Rennställe handeln.

Die Vergehen: Mehrere Personen sollen unversteuerte Zigaretten und Vapes nach Singapur geschleust haben. Das war im Rahmen einer Taschenkontrolle aufgefallen. Im Inselstaat steht das Vapen unter Strafe, andere Tabakwaren müssen am Flughafen gemeldet werden. Allein das Rauchen kann mit einer Strafe von 7.000 Dollar sanktioniert werden.

Schon letztes Jahr gab es Probleme

Rund um den Großen Preis im Stadtstaat Singapur ereigneten sich in den vergangenen Jahren immer wieder Zwischenfälle: 2025 wurden 37 Personen mit Vapes und E-Zigaretten erwischt, im Jahr zuvor waren es 200.

Gegen andere Strafen hatten die Rennställe bereits Präventivmaßnahmen ergriffen: Audi beispielsweise verteilte Minz-Bonbons an die Teams und ihre Gäste, da der Verkauf und der Import von Kaugummis unter Strafe stehen.

Eine Premiere in Singapur

Das Formel-1-Wochenende in Singapur findet auf dem berühmten Marina Bay Street Circuit – inklusive einem Sprintrennen. Dadurch ändert sich der sonst gewohnte Ablauf von Training und Qualifying leicht: Nach dem einzigen Training am Freitag ermittelt das Sprint-Qualifying die Startplätze für das Sprintrennen am Samstag, bei dem es auch um WM-Punkte geht. Direkt danach folgt das klassische Qualifying für das Hauptrennen, bevor am Sonntag beim Großen Preis von Singapur das legendäre Nachtrennen über 62 Runden unter Flutlicht steigt.