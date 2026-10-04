Ein Softwarefehler legt den Start in Sepang lahm. Lando Norris, Sergio Perez und Max Verstappen üben scharfe Kritik.

Ein Softwarefehler hat den Start zum Bahrain-GP in Malaysia ins Chaos gestürzt – und bei den Formel-1-Piloten heftige Kritik ausgelöst. Auf der nassen Strecke von Sepang blieben mehrere Autos während der Einführungsrunden plötzlich im Leerlauf hängen. Der Rennstart verzögerte sich um 50 Minuten, ehe die FIA einen Software-Patch an alle elf Teams liefern konnte.

Auslöser war ein Fehler im Steuerungssystem der Power Unit. Bei sehr niedriger Geschwindigkeit aktivierte der Regenmodus einen problematischen Leerlauf-Zyklus, aus dem sich mehrere Fahrer nicht mehr befreien konnten. Die FIA setzte für die betroffenen Bereiche die übliche Leistungsreduzierung bei Nässe außer Kraft.

Lando Norris spricht über das Formel-1-Debakel Lando Norris spricht über das Formel-1-Debakel © IMAGO/kolbert-press

Es war das erste Regenrennen der neuen Fahrzeuggeneration – und ausgerechnet die komplexe Elektronik wurde zum entscheidenden Störfaktor.

„Ist für den Sport völlig inakzeptabel“

Lando Norris fand klare Worte: „Es ist einfach schrecklich. Ich weiß nicht, es beweist nur, dass wir diesen ganzen elektronischen Kram nicht haben sollten.“ Auch Oscar Piastri spottete: „Ich habe noch nie erlebt, dass ein Formel-1-Rennen wegen eines Bugs verzögert wurde. Das war neu.“

Sergio Perez verglich das Gefühl in seinem Ferrari-befeuerten Cadillac mit einem Leihkart, dem die Zeit ausgegangen sei: „Du trittst aufs Pedal, beschleunigst, und es kommt einfach nichts. Was heute passiert ist, ist für den Sport völlig inakzeptabel.“

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Oliver Bearman sprach sogar von einem erschreckenden Moment, weil sein Gaspedal ohne eigenes Zutun nicht mehr reagierte. Fernando Alonso beklagte derweil die überbordende Technik. Rennsieger Max Verstappen, dessen langsamer Start den Fehler offenbar zuerst auslöste, erlebte die Szene fassungslos: „Es war wie beim Lego-Rennen, dieselbe Geschwindigkeit.“ Der Red-Bull-Pilot sah im Rückspiegel mehrere Autos im Schritttempo rollen – ein peinliches Bild für die Königsklasse.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.