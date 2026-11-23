Die Rüsselsheimer feiern erst im Januar 2027 ihr Debüt in der Elektroklasse. Nach einer Saison ist dann wieder Schluss.

Noch vor dem ersten Rennstart steht der Rückzug von Opel aus der Formel E fest. Das Werksteam, das im Januar sein Debüt in der Elektroklasse bestreiten wird, fällt der Krise des angeschlagenen Automobilriesen Stellantis zum Opfer und wird am Ende der Debütsaison 2027 wird Opel ausscheiden. Die Stellantis-Gruppe verkündete am Montag, einen Großteil seiner Teams aus dem Motorsport zurückzuziehen.

Das Unternehmen, das Fahrzeuge unter 14 Marken herstellt, streicht neben Opel auch das Werksteam von Citroën aus der Formel E. Peugeot wird nach dieser Saison zudem nicht mehr in der Langstrecken-Weltmeisterschaft antreten.

„Es ist eine schwierige Entscheidung“, räumte Emanuele Cappellano, Stellantis-CEO für den europäischen Geschäftsbereich, ein: „In dieser für die Branche in Europa sehr heiklen Phase ist es unerlässlich, sich weiterhin auf die Umsetzung (des strategischen Plans der Gruppe) zu konzentrieren.“ Rund 200 betroffene Mitarbeiter werden versetzt.

Opel hatte erst im März seinen Einstieg in die Formel E verkündet. Opel-Chef Florian Huettl hatte von einem „Meilenstein auf dem Weg in eine elektrische Zukunft“ gesprochen. Der Vertrag galt ursprünglich für vier Jahre. Die Münchnerin Sophia Flörsch ist als Test- und Entwicklungsfahrerin verpflichtet worden.

Peugeot blickt derweil auf eine lange Geschichte im Motorsport zurück und kann drei Siege bei den 24 Stunden von Le Mans sowie zahlreiche Titel in der Rallye-Weltmeisterschaft und bei der Rallye Dakar vorweisen. Stellantis war von 1994 bis 2000 zudem als Motorenlieferant in der Formel 1 aktiv.

DEINE MEINUNG

Der in finanzielle Schwierigkeiten geratene französisch-italienisch-amerikanische Konzern hatte im vergangenen Mai einen neuen strategischen Plan vorgestellt, der darauf abzielt, das Unternehmen nach kolossalen Verlusten im Geschäftsjahr 2025 wieder auf Kurs zu bringen.