Dakar 2027 nicht in Saudi-Arabien

Wegen der kriegerischen Auseinandersetzungen in der Region wird die Rallye kurzfristig verlegt. Der neue Austragungsort steht noch nicht fest.

Wegen der kriegerischen Auseinandersetzungen in der Region wird die Rallye Dakar im Januar 2027 nicht in Saudi-Arabien stattfinden. Dies teilten der Rallye-Veranstalter ASO und die Saudi Motorsport Company (SMC) am Sonntag in einer gemeinsamen Erklärung mit. Wo die für den Zeitraum vom 1. bis 15. Januar 2027 geplante Rallye stattdessen ausgetragen wird, werde „in den kommenden Tagen“ bekannt gegeben.

Marokko gilt als Favorit. Für ihre 50. Ausgabe im Jahr 2028 soll die Dakar aber nach Saudi-Arabien zurückkehren, hieß es in der Mitteilung.

Wegen der tödlichen Angriffe der Huthi-Miliz im Wüstenstaat waren bereits mehrere Sportereignisse abgesagt worden. Unter anderem das lukrative Tennisturnier „Six Kings Slam“ wurde gestrichen.