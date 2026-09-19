Robert Farken stürmt zu WM-Gold

Bei der Straßenlauf-WM in Kopenhagen krönt sich Robert Farken zum Weltmeister über die Meile. Der Deutsche setzt auf den letzten 100 Metern zum entscheidenden Angriff an.

Robert Farken ist Weltmeister: Der 28-Jährige hat bei den Straßenlauf-Weltmeisterschaften in Kopenhagen sensationell den Titel über die Meile gewonnen und damit den größten Erfolg seiner bisherigen Karriere gefeiert.

Auf den letzten 100 Metern setzte Farken zum entscheidenden Angriff an. Im Schlusssprint zog der Leipziger an der Konkurrenz vorbei und brachte seinen Vorsprung bis ins Ziel. Nach 1,609 Kilometern stoppte die Uhr für ihn bei 3:51,80 Minuten. Dort hatte Farken schließlich 0,53 Sekunden Vorsprung auf den Zweitplatzierten Yared Nuguse aus den USA. Bronze ging an den Luxemburger Ruben Querinjean, der 0,97 Sekunden hinter dem Deutschen ins Ziel kam.

„Es ist überwältigend, hier die Goldmedaille gewonnen zu haben. Ich habe damit natürlich nicht gerechnet. Ein bisschen habe ich von einer Medaille geträumt – aber Gold, das ist natürlich sehr cool“, sagte Farken bei leichtathletik.de.

Für Farken ist der Triumph der bislang größte Erfolg seiner Karriere. Und der gelang ihm ausgerechnet auf einer Strecke, auf der der deutsche Rekordhalter bislang kaum Erfahrung gesammelt hatte: Die WM in Kopenhagen war erst sein zweites Straßenrennen über die Meile.

Farken schlägt Olympia-Medaillengewinner

Mit Yared Nuguse ließ Farken dabei einen der prominentesten Namen des Feldes hinter sich. Der US-Amerikaner hatte bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris Bronze über 1500 Meter gewonnen und war zeitweise Hallen-Weltrekordhalter über die Meile. Vor dem Rennen in Kopenhagen war er als einer der großen Anwärter auf den Titel gehandelt worden.

Farken und Nuguse waren sich in dieser Saison bereits mehrfach auf der Bahn begegnet. Beim Diamond-League-Meeting in London Ende Juli wurde Nuguse über die Meile Zweiter in 3:45,69 Minuten, Farken lief in deutscher Rekordzeit von 3:46,82 Minuten auf Rang vier. Für den Deutschen bedeutete diese Zeit einen neuen nationalen Rekord über die Meile. Auch seine Zwischenzeit über 1500 Meter von 3:30,09 Minuten bedeutete eine deutsche Bestmarke.

DEINE MEINUNG

In Kopenhagen drehte Farken die Reihenfolge nun um.

Krönung einer starken Saison

Der Titel in Kopenhagen ist der bisherige Höhepunkt einer Saison, in der Farken mit seinen deutschen Rekorden auf den Mittelstrecken neue Maßstäbe gesetzt hat.

Auch bei den Deutschen Meisterschaften in Bochum-Wattenscheid war Farken nicht zu schlagen. Über 1500 Meter verteidigte er in 3:35,33 Minuten seinen Titel. Bei der EM in Birmingham blieb der erhoffte internationale Erfolg anschließend allerdings aus: Im Finale über 1500 Meter belegte der Leipziger in 3:37,49 Minuten Rang neun.

Farken selbst ließ sich davon nicht von seinem eingeschlagenen Weg abbringen. Auch nach der EM betonte er, weiter an seine Stärke zu glauben und die verbleibenden Rennen der Saison nutzen zu wollen.

„Es war eine Art Achterbahn-Saison für mich. Ich hatte einige gute Rennen, aber auch einige schlechte. Jetzt konnte ich die Saison auf einem Hoch beenden“, sagte Farken.

Die Straßenlauf-WM im aktuellen Format findet in Kopenhagen erst zum zweiten Mal statt. Die Titelkämpfe waren 2023 an die Stelle der Halbmarathon-WM getreten.