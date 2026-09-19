Straßenlauf-WM: Meilen-Gold für Farken

Das Mittelstrecken-Ass rennt in Kopenhagen zum Titel über die Meilen-Distanz.

Der deutsche Rekordhalter Robert Farken hat bei der Straßenlauf-WM in Kopenhagen Gold über die Meilen-Distanz gewonnen und damit den bislang größten Erfolg seiner Karriere gefeiert. Beim Triumph in Dänemarks Hauptstadt setzte sich der Leipziger einen Tag vor seinem 29. Geburtstag in 3:51,80 Minuten vor dem leicht favorisierten US-Amerikaner Yared Nuguise (3:52,33 Minuten) und Ruben Querinjean aus Luxemburg (3:52,77) durch.

Meilen-Gold tröstet Farken

Das Meilen-Gold in seinem letzten Freiluftrennen der Saison entschädigt Farken etwas für den enttäuschenden Verlauf der EM zuletzt in Birmingham. Auf der Insel hatte er im 1500-m-Rennen als Medaillenkandidat lediglich Rang neun belegt. Seinen nationalen Meilenrekord hatte Farken auf der Bahn in diesem Jahr auf 3:46,82 Minuten verbessert.

Die Straßenlauf-WM im aktuellen Format findet in Kopenhagen erst zum zweiten Mal statt. Die Titelkämpfe waren 2023 an die Stelle der Halbmarathon-WM getreten.