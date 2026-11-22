Erst seit diesem Jahr tritt der Deutsche bei Wettkämpfen an - und ist auf Anhieb sehr erfolgreich.

Aziz Hanefi hat für den Deutschen Behindertensportverband (DBS) bei den Weltmeisterschaften im Para Taekwondo die Silbermedaille gewonnen. Der amtierende Europameister musste sich im südkoreanischen Muju erst im Finale geschlagen geben und feierte bei seinem zweiten großen internationalen Turnier in der Startklasse K41 seinen zweiten großen Erfolg. Erst im Mai dieses Jahres war der ohne Arme geborene Hanefi erstmals international gestartet und hatte auf Anhieb EM-Gold geholt.

Der zweite deutsche WM-Starter Kolja Grabe scheiterte in der Startklasse K44 im Achtelfinale. Taekwondo gehört seit 2021 zum Programm der Paralympics, deutsche Athletinnen und Athleten waren aber weder bei den Sommerspielen in Tokio noch in Paris am Start.