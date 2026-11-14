Der Box-Weltmeister hat "allergrößten Respekt" vor seinem Vorgänger - und kündigt im Erfolgsfall einen Grabbesuch an.

Box-Weltmeister Agit Kabayel hat seinem Vorgänger Max Schmeling große Anerkennung gezollt und einen Besuch an dessen Grab angekündigt. Voraussetzung dafür ist allerdings eine erfolgreiche Titelverteidigung im November.

„Ich habe vor ihm den allergrößten Respekt. Er hat in einer schwierigen politischen Zeit agiert und sich sportlich jeder Herausforderung, auch im Ausland, gestellt“, sagte Kabayel der Münchner Abendzeitung: „Sollte ich meinen Titel verteidigen, werde ich Schmelings Grabstätte in Hamburg besuchen.“

f3762250275d3309a9e2ae096bff533801c2913e-ipad.jpg Will alle vier Gürtel: Agit Kabayel © picture-alliance/dpa/SID/Bernd Thissen

Kabayel: „Es geht jetzt um meine Legacy“

Kabayel ist der erste deutsche Schwergewichts-Weltmeister seit Ikone Schmeling (1930 bis 1932). Der Bochumer Kabayel war im Juni vom Verband World Boxing Council (WBC) zum Weltmeister erklärt worden, nachdem der ukrainische Dreifach-Champion Alexander Usyk seine Titel niedergelegt hatte. Zuvor hatte Kabayel den Titel als WBC-Interimschampion inne. Kabayel ist in 27 Kämpfen noch unbesiegt. Sein langfristiges Ziel ist es, alle vier Gürtel im Schwergewicht zu vereinen.

Dafür tritt der 34 Jahre alte Schwergewichtler am 28. November zunächst im Düsseldorfer Fußballstadion gegen den ungeschlagenen Albaner Nelson Hysa (42) zur Titelverteidigung an. „Es geht jetzt um meine Legacy, mein sportliches Vermächtnis. Ich möchte alle Titel vereinigen und damit deutsche Sportgeschichte schreiben“, sagte Kabayel.