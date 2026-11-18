Dilar Kisikyol schaut auf eine erfolgreiche Karriere als Boxerin zurück. Im Podcast "Flutlicht an!" spricht sie über den Beginn ihrer Leidenschaft für den Sport, was sie das Boxen lehrte - und darüber, wie sie sich dafür nach ihrem Karriereende revanchiert.

Zum ersten Mal in der Zeitung steht Dilar Kisikyol am Tag nach ihrer Geburt. Sie, ihr Bruder und ihre Schwester sind da eines von gleich zwei Drillingspärchen, die binnen 24 Stunden in derselben Klinik in Leverkusen geboren werden. Mit 1.500 Gramm ist Dilar die Leichteste der Geschwister, die vier Wochen zu früh zur Welt kommen. Heute sagt sie, es war ihr erster Kampf: zu überleben.

Der zweite folgt als Teenagerin, als sie ihre Mutter überzeugen möchte, zum Boxen gehen zu dürfen. Die Eltern wünschen sich für die vier Kinder – die Drillinge haben noch eine ältere Schwester –, dass sie ein Instrument lernen. Dilar aber will nicht Klavier spielen, sie möchte boxen. Schließlich rät ein Nachbar, das Kind einfach gehenzulassen: Als Mädchen unter Jungs werde sie bestimmt nicht lange dabeibleiben, und die Diskussionen hätten ein Ende.

Doch Kisikyol bleibt nicht nur, sie holt auch als Amateurboxerin jeweils dreimal Gold bei den Deutschen Hochschulmeisterschaften sowie der Landesmeisterschaft – und dreimal Bronze bei der Deutschen Meisterschaft. Nach einigen Monaten als Au-pair in Australien folgt 2019 ihr Profi-Debüt. Boxen gibt ihr, die sich als Kind für nichts so richtig begeistern konnte, eine echte Leidenschaft, in der sie komplett aufgeht.

Kisikyol: „Kein klassisches Talent, aber enorm ehrgeizig“

„Ich sage immer, dass ich dem Boxsport ganz viel zu verdanken habe, weil er mich zu der selbstbewussten Frau gemacht hat, die ich heute bin“, erklärt die inzwischen 34-Jährige. Ihre Karriere beendet sie im September 2024 als dreimalige WIBF-Weltmeisterin im Leichtgewicht – ungeschlagen. Ihre Eltern, die sie auf dem Weg nach anfänglicher Skepsis immer unterstützt haben, sind unfassbar stolz. Und zugleich erleichtert, dass die Tochter den Ring verlässt.

Ihre Trainer, sinniert Kisikyol, hätten ihr immer gespiegelt, sie sei kein klassisches Talent, aber enorm ehrgeizig. Wenn alle anderen schon aufgegeben hatten, stand sie noch immer. Es sei ein oft schwieriger Weg gewesen, aber sie habe das für sich gewollt und sich sprichwörtlich durchgeboxt. Auch aus ihren Worten ist Stolz herzauszuhören, und bis heute die große Liebe zu ihrem Sport.

DEINE MEINUNG

Auf diese Weise möchte sie dem Sport etwas zurückgeben

Wie es nach der aktiven Karriere weitergehen sollte, darüber hat Kisikyol sich schon früh Gedanken gemacht. Heute ist sie einerseits als Speakerin unterwegs, um Menschen für das Boxen zu begeistern, und weil sich der Fokus, die innere Ruhe und Gedankenschnelligkeit auf viele Lebensbereiche nützlich übertragen lassen. Auch Führungskräfte schult sie.

Andererseits hat sie, in Kooperation mit Neurolog*innen und Expert*innen, Kurse entwickelt, die sich an Menschen mit Parkinson und Multipler Sklerose richten. Das „DK Neuro Boxing“ hilft den Patient*innen, möglichst lange Beweglichkeit und Reaktionsschnelle zu erhalten und die Begegnungen sind für Kisikyol ganz besonders. Inzwischen bietet sie auch Trainer*innen-Kurse für unter anderem Physiotherapeut*innen an.

Sie wolle, sagt die ehemalige Profiboxerin, etwas zurückgeben, weil der Sport ihr so viel gegeben hat. Deshalb ist es ihr einerseits so wichtig, mit den Klischees zu brechen, die rund ums Boxen noch immer existieren – und Menschen andererseits durchs Boxen ein besseres Leben zu ermöglichen. So, wie sie das für sich selbst erlebt hat.