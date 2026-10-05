Judoka Ballhaus greift nach WM-Bronze

Die Hamburgerin trifft in den Finalkämpfen ab 16 Uhr auf Ex-Weltmeisterin Odette Giuffrida aus Italien.

Judoka Mascha Ballhaus kämpft bei den Weltmeisterschaften in Baku/Aserbaidschan um die Bronzemedaille. Nach zwei Siegen und einer Niederlage im Poolfinale trifft sie in den Finalkämpfen ab 16.00 Uhr MESZ in der Klasse bis 52 kg auf Odette Giuffrida aus Italien. Gegen die Ex-Weltmeisterin und Nummer zwei der Weltrangliste hat die Hamburgerin bislang fünf Kämpfe bestritten, die jüngsten zwei gewann sie.

Der Einzug ins kleine Finale gelang Ballhaus (26) durch einen Sieg gegen Roza Gyertas aus Ungarn. Zuvor hatte sie das Pool-Finale gegen die favorisierte Titelverteidigerin und Tokio-Olympiasiegerin Uta Abe aus Japan unglücklich verloren: Vier Sekunden vor dem Ende des Kampfes erhielt sie eine dritte Strafe wegen Raustretens.

Für Ballhaus wäre es die vierte Bronzemedaille bei Weltmeisterschaften. 2024 und 2025 stand sie jeweils im Einzelwettkampf auf dem Siegerpodest, 2025 zudem mit dem Mixed-Team.