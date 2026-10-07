Judo-WM: Stolze und Bauer ausgeschieden

In der Klasse bis 63 kg scheitern die beiden deutschen Judoka jeweils im zweiten Kampf.

Für die deutschen Judoka geht bei den Weltmeisterschaften in Baku das Warten auf die erste Medaille weiter. Am vierten Wettkampftag scheiterten in der Klasse bis 63 kg Friederike Stolze und Sara-Joy Bauer jeweils in der zweiten Runde.

Stolze setzte sich zunächst in nur 24 Sekunden gegen Melika Balali (Olympisches Flüchtlingsteam) durch, unterlag dann aber Gangkaich Bold aus der Mongolei, der WM-Dritten von 2025. Bauer, bei der TSG Backnang Klubkollegin von Stolze, besiegte in Aserbaidschan im ersten Kampf Skye Knoester aus Südafrika. Gegen Laura Fazliu aus dem Kosovo, Olympiadritte von Paris, kam das Aus.