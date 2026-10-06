Judo-WM: Ballhaus greift nach Bronze

Seija Ballhaus trumpft bei der Judo-WM in Baku auf.

Judoka Seija Ballhaus hat bei den Weltmeisterschaften in Baku/Aserbaidschan eine Medaille vor Augen. Die 26-Jährige aus München gewann am Dienstag ihre ersten drei Kämpfe in der Klasse bis 57 kg und trifft in den Finalkämpfen ab 16.00 Uhr MESZ auf Titelverteidigerin Eteri Liparteliani (Georgien).

Nach einem Freilos hatte die Weltranglisten-Achte zunächst Mariana Esteves (Guinea) und anschließend Marta Garcia Martin (Spanien) bezwungen und das Poolfinale gegen die Chinesin Wang Nan erreicht. Auch diesen Kampf entschied Europameisterin Ballhaus, die bei ihrer vierten WM-Teilnahme von ihrer ersten WM-Medaille träumt, mit einer Würgetechnik für sich.

Zwillingsschwester Mascha hatte am Montag im kleinen Finale der Klasse bis 52 kg die Bronzemedaille verpasst.