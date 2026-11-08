Nick Woltemade droht, Juventus gegen die Fiorentina zu fehlen. Stattdessen könnte Edon Zhegrova erstmals in der Serie A von Beginn an spielen.

Juventus Turin bangt vor dem Auswärtsspiel bei der AC Florenz offenbar um Nick Woltemade. Der deutsche Stürmer ist dem italienischen Portal TuttoMercatoWeb zufolge an Grippe erkrankt, weshalb sein Einsatz am Sonntagabend (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) auf der Kippe stehen soll.

Sollte Woltemade tatsächlich ausfallen, könnte demnach Edon Zhegrova in die Startelf rücken. Für den Nationalspieler des Kosovo wäre es der erste Startelfeinsatz in der Serie A seit seinem Wechsel vom OSC Lille zu Juventus im September 2025. Auch die Gazzetta dello Sport berichtet, dass Trainer Luciano Spalletti einen Einsatz Zhegrovas von Beginn an erwägt.

Nick Woltemade droht auszufallen Nick Woltemade droht auszufallen © IMAGO/Giuseppe Maffia

Juventus mit Personalsorgen

Der Juve-Coach muss bereits auf Kenan Yildiz, Khéphren Thuram und Manuel Locatelli verzichten. Auch Andrea Cambiaso fehlt. Weston McKennie hat dagegen seine Probleme aus dem Spiel gegen Napoli überwunden, zudem steht Zeki Celik wieder zur Verfügung.

Juventus geht als Tabellensiebter in die Begegnung und strebt den dritten Sieg in Folge an. Derweil hatte Woltemade jüngst beim 2:1-Sieg gegen Alkmaar in der Europa League erneut getroffen. In der Liga wartet er noch auf sein erstes Tor.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.