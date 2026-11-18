Der 24-Jährige spricht am Rande der ATP Finals auch über die Nationalmannschaft, für die er in diesem Lehrgang nicht berufen wurde.

Alexander Zverev schenkte ihm einen Sieg, Nick Woltemade revanchierte sich nach einem kurzen Plausch unter Spitzensportlern mit einem Trikot. „Es war das erste Mal, dass ich ein Tennisspiel geschaut habe. Es hat sich spontan ergeben, ich habe mich sehr gefreut. Es war sehr cool“, sagte Fußballprofi Woltemade bei Sky nach dem 6:2, 7:6 (7:4)-Erfolg von Zverev im zweiten Gruppenspiel der ATP Finals gegen Ben Shelton (USA) in Turin.

Neben Tennis sprach Woltemade in seiner neuen Wahlheimat zudem über seinen Klub Juventus und die Nationalmannschaft. Es sei „sehr schön“ in Turin. Juve sei ein „sehr großer Verein, es gibt hier viel Liebe von den Fans. Ich bin sehr zufrieden“, sagte Woltemade, der im Sommer von Newcastle United aus der Premier League nach Italien ausgeliehen worden war. „Es lief die letzten Spiele ganz gut für mich persönlich, es ist immer besser geworden. Ich komme immer besser rein.“

Trotz der Nichtberücksichtigung von Bundestrainer Julian Nagelsmann habe er die beiden Nations-League-Siege des DFB-Teams gegen Serbien (3:1) und die Niederlande (5:0) mit großer Begeisterung verfolgt. „Es war sehr, sehr schön anzuschauen. Sehr viel Spielfreude, sehr viele Elemente, die der Trainer sehr gut vermittelt. Es hat Spaß gemacht, auch für mich als Zuschauer“, sagte Woltemade.