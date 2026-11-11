Laut der Gazzetta dello Sport will die AC Milan bereits im Januar einen Transfer des 22 Jahre alten Stürmers vom FC Brügge realisieren.

Der italienische Topklub AC Mailand hat offenbar Interesse an U21-Nationalspieler Nicolò Tresoldi. Laut der Gazzetta dello Sport will Vereinsboss Gerry Cardinale bereits im Januar einen Transfer des 22 Jahre alten Stürmers vom FC Brügge realisieren.

Der belgische Meister soll zwar grundsätzlich gesprächsbereit sein, dürfte allerdings eine Ablösesumme von rund 50 Millionen Euro verlangen.

Tresoldi seit seiner Kindheit Milan-Fan

Milan beobachtet den Angreifer schon seit längerer Zeit. Im Sommer soll Brügge bereits ein Angebot der AS Rom in Höhe von 35 Millionen Euro für den in Italien geborenen Tresoldi abgelehnt haben.

Tresoldi hatte sich zuletzt mit starken Leistungen in den Vordergrund gespielt. In bislang 16 Pflichtspielen erzielte er 14 Tore, mit acht Treffern führt er zudem die Torjägerliste der belgischen Jupiler Pro League an. Für besondere Aufmerksamkeit sorgte er im Oktober mit einem Dreierpack beim Champions-League-Auswärtssieg gegen Inter Mailand (4:3).

Für einen Wechsel zu den Rossoneri spricht auch Tresoldis persönliche Verbindung zum Verein: Der Stürmer ist seit seiner Kindheit Milan-Fan.