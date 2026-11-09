Nach Gegentorflut: Aquilani muss bei Sassuolo gehen

Nur ein Punkt aus den jüngsten sieben Spielen, dafür reichlich Gegentreffer: Die Norditaliener ziehen Konsequenzen.

Der italienische Fußball-Erstligist Sassuolo Calcio hat sich von Trainer Alberto Aquilani getrennt. Dies teilte der Klub aus der Emilia-Romagna am Montag mit.

Unter dem früheren italienischen Nationalspieler und Liverpool-Profi hatte Sassuolo nach starkem Saisonstart zuletzt nur einen Punkt aus sieben Spielen geholt und ist auf Platz 17 abgerutscht. In den jüngsten fünf Partien kassierte das Team 19 Gegentore.

Aquilani hatte das Amt erst im Sommer von 2006er-Weltmeister und Deutschland-Schreck Fabio Grosso übernommen. Zuvor war er beim Zweitligisten US Catanzaro tätig.