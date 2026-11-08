Nico Paz ist längst einer der besten Spielmacher der Welt. Doch ist er auch der designierte Erbe von Lionel Messi?

Jubeln wollte Nico Paz nicht. Nach seinem satten Schuss mit seinem gefürchteten linken Fuß unter die Latte zum zwischenzeitlichen 3:0 von Como beim RC Lens hob er die Arme entschuldigend in die Luft, drehte in Richtung Bank ab und sorgte für einen emotionalen Moment.

Der Argentinier hob ein Shirt mit dem Bild des verstorbenen Jesús de Miguel nach oben. „Ruhe in Frieden“ war deutlich zu lesen. So sorgte Paz für einen Moment der Stille an einem Abend, an dem sich der Spielmacher durch den 9:1-Sieg gemeinsam mit seinem Team in die Geschichtsbücher der Champions League eintrug.

Denn nie zuvor gewann ein Team so hoch in der Königsklasse. Nie zuvor schoss eine Mannschaft auswärts neun Treffer in Europas Topwettbewerb. Die bisherige Bestmarke hatten sich der FC Liverpool (2007 gegen Besiktas Istanbul) und Real Madrid (2015 gegen Malmö FF) mit 8:0-Siegen geteilt.

Paz schreibt Geschichte mit Como

Und doch schlugen zwei Herzen von Paz in der Brust. Denn die Tage zuvor waren für ihn nicht leicht. Das tödliche Drama von Jesús de Miguel beim CD Teneriffa betraf auch Comos Spielmacher. Paz wurde auf Teneriffa geboren und spielte für den Verein bis kurz nach seinem zwölften Geburtstag.

Comos Trainer Cesc Fàbregas würdigte die Szene seines Spielers deshalb bei der Gazzetta dello Sport: „Ich wusste, dass Nico diese Hommage gestalten wollte. Ich habe seine Entscheidung geschätzt und respektiert. In Zeiten wie diesen müssen wir zusammenhalten. Wir alle wollten der Gemeinde auf Teneriffa nach diesem schrecklichen Vorfall zur Seite stehen.“

Nico Paz ist bei Como der große Star Nico Paz ist bei Como der große Star © IMAGO/Icon Sport

Ohnehin sind Fàbregas und Paz ein Duo, das den europäischen Fußball gemeinsam überrumpelt. Bei seinem Ausbildungsverein Real Madrid verloren die Boss das Vertrauen in das Talent und gaben es nach Italien ab. Dort traf Paz auf den perfekten Förderer.

„Er hat mir praktisch alles beigebracht. Ich kam als junger Spieler hierher. Ich hatte zwar ein paar Spiele für Real Madrid bestritten, war aber letztendlich nur Ersatzspieler in einer unteren Liga“, sagte Paz der UEFA.

DEINE MEINUNG

Das Juwel fügte an: „Er hat mir ermöglicht, mich sowohl als Spieler als auch als Mensch enorm weiterzuentwickeln. Das alles verdanke ich Cesc, der an mich geglaubt hat. Vom ersten Tag an hat er mir erlaubt, so zu spielen, wie ich wollte, und mir viel Freiheit gelassen. Er hat mir unheimlich viel beigebracht. Ich denke, der Spieler, der ich heute bin, ist allein ihm zu verdanken“, sagte er.

Paz dank Fabregas mit kometenhaftem Aufstieg

Paz hat dank Fabregas einen kometenhaften Aufstieg in den vergangenen Monaten hinter sich. Der argentinische Mittelfeldspieler führte Como 1907 mit zwölf Toren und sieben Assists in der italienischen Serie A auf Platz vier – und damit in die Champions League. Doch in der laufenden Spielzeit steigerte sich der Linksfuß noch einmal deutlich.

In 13 Pflichtspielen hat er bereits sechs Treffer und acht Vorlagen für den Klub aus dem italienischen Urlaubsparadies gesammelt. Bereits im Sommer gab es Gerüchte über eine Rückkehr zu seinem Ausbildungsklub Real Madrid. Sie kam nicht zustande – noch nicht.

In dieser Verfassung dürfte ein Wechsel zu einem Topverein nur noch eine Frage der Zeit sein. Denn mit 22 Jahren hat Paz noch viele Jahre vor sich. Bereits im Oktober 2024 verkündete übrigens kein Geringerer als Lionel Messi, dass Paz eine riesige Zukunft vor sich hat.

Die Legende erklärte: „Er hat eine unglaubliche Einstellung, er versteht das Spiel perfekt. Und er wird von Cesc Fàbregas als Trainer betreut, der mein Freund ist und ihm helfen wird, sich stark weiterzuentwickeln.“

Nicolas Paz (l.) und Lionel Messi spielten bisher gemeinsam für Argentinien Nicolas Paz (l.) und Lionel Messi spielten bisher gemeinsam für Argentinien © IMAGO/Photogamma

Nach dem Rücktritt von Messi in der Nationalmannschaft sehen nun viele Experten in Paz den legitimen Nachfolger als Anführer der Albiceleste.

Dabei stand lange Zeit nicht fest, für welche Nation er spielen wird. Am Ende entschied sich der Spielmacher für das Land seines Vaters Pablo, der für Argentinien 1998 sogar als Nationalspieler bei der WM teilnahm.

Auch Paz stand im Sommer bei der WM bereits auf dem Platz. Im Schatten von Messi hatte er dort aber nur eine kleine Nebenrolle inne. Das könnte sich schon bald ändern.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach