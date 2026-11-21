Newcastle United soll einen Verkauf von Nick Woltemade anstreben. Juventus Turin prüft einem Bericht zufolge bereits seine Optionen – ein Abgang könnte wohl die Finanzierung erleichtern.

Nick Woltemade könnte offenbar über seine Leihe hinaus bei Juventus Turin bleiben. Newcastle United drängt nach Informationen der Gazzetta dello Sport auf einen festen Transfer des deutschen Angreifers, während Juventus-Geschäftsführer Giovanni Carnevali und sein Klub noch keine finale Entscheidung getroffen haben.

Allerdings sollen die Italiener bereits ihre Optionen prüfen, wie ein Woltemade-Engagement über den Sommer hinaus möglich wäre. Dem Bericht zufolge ist ein Deal für Juve vor allem wegen der Flexibilität des Deutschen und wegen seiner Bedeutung für den Trikot- und Fanartikelverkauf interessant.

Juventus Turin macht sich offenbar schon Gedanken, wie man Nick Woltemade über den Sommer hinaus halten könnte Juventus Turin macht sich offenbar schon Gedanken, wie man Nick Woltemade über den Sommer hinaus halten könnte © IMAGO/Buzzi

Eine mögliche Rolle bei den anstehenden Gesprächen könnte demnach ein Mitspieler von Woltemade spielen: Francisco Conceicao gilt laut der Gazzetta bei einem überzeugenden Angebot als Verkaufskandidat.

Ermöglicht dieser Abgang einen festen Woltemade-Transfer?

Ein Verkauf des Flügelspielers könnte finanziellen Spielraum schaffen, der wiederum bei einem Woltemade-Deal helfen könnte. Dem Bericht zufolge würden Juve rund 40 Millionen Euro für Conceicao genügen, um einen bilanziellen Gewinn zu erzielen.

Passend dazu suche Newcastle einen Rechtsaußen vom Profil des Portugiesen – ein Wechsel nach England sei bislang aber nur eine mögliche Idee. Conceicao hatte sich im vergangenen Sommer für einen Verbleib entschieden und dabei auf die Unterstützung von Trainer Luciano Spalletti gesetzt. Sein Berater Jorge Mendes soll dennoch nach Möglichkeiten Ausschau halten und gute Beziehungen zu Newcastle pflegen.

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Auch eine weitere Woltemade-Leihe soll denkbar sein

Derweil wäre ein fester Kauf von Woltemade für Juve in jedem Fall ein anspruchsvolles Geschäft, schreibt die Gazzetta. Eine Ablöse im Bereich von 85 Millionen Euro, die Newcastle für den früheren Stuttgarter investiert haben soll, komme für die Turiner nicht infrage.

Als weitere denkbare Lösung nennt der Bericht deshalb eine weitere Leihe von Woltemade mit einem späteren Kauf zu einem erschwinglichen Preis.

Woltemade ist bis zum Saisonende von Newcastle an Juventus ausgeliehen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten hat der Stürmer seine Leistungen zuletzt gesteigert: In insgesamt 13 Einsätzen gelangen ihm vier Tore und zwei Vorlagen.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.