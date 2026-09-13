Maldini in Autounfall verwickelt

Laut Polizei hatte der Sohn von Paolo Maldini, der für Cagliari Calcio spielt, einen positiven Alkoholtest.

Dem italienischen Fußball-Nationalspieler Daniel Maldini ist nach einem Verkehrsunfall in Mailand der Führerschein entzogen worden.

Der Sohn der früheren Milan-Vereinsikone Paolo Maldini hatte nach Angaben der Polizei bei einem Test einen Alkoholwert von nahezu dem Doppelten des zulässigen Grenzwertes.

Maldini bei Unfall leicht verletzt

Der 24-Jährige war am Sonntagmorgen gegen 5.15 Uhr mit seinem Porsche Carrera im Norden Mailands unterwegs, als es an einer Kreuzung zu einem Zusammenstoß mit einem anderen Auto kam. Insgesamt wurden sechs Menschen verletzt. Nach Angaben der Behörden erlitt niemand schwere Verletzungen.

Maldini wurde zur Untersuchung in das Krankenhaus Fatebenefratelli gebracht und noch am selben Tag wieder entlassen. Sein Anwalt Danilo Buongiorno erklärte, der sechsmalige Nationalspieler sei wohlauf und bereits wieder zu Hause.

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