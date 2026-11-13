Perfekt: Pochettino soll United aus der Krise führen

Der neue Hoffnungsträger der Red Devils erhält einen Vertrag bis 2029, das Debüt hat es gleich in sich.

Der taumelnde Traditionsklub Manchester United hat Mauricio Pochettino als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der neue Hoffnungsträger tritt am 18. November offiziell die Nachfolge von Michael Carrick an und soll den abgestürzten Premier-League-Klub aus der Krise führen. Sein Debüt feiert Pochettino am 22. November beim Auswärtsspiel gegen den großen Rivalen FC Liverpool mit Florian Wirtz.

Zuvor betreut Pochettino noch zwei Mal die Nationalmannschaft der USA – am Samstag und am kommenden Mittwoch in der Nations League jeweils gegen Haiti. Anschließend wird der 54-Jährige nach Manchester reisen. Der Tabellen-18. soll für Pochettino eine Ablöse von umgerechnet rund 8,6 Millionen Euro an den US-Verband zahlen, sein Vertrag läuft nach übereinstimmenden Medienberichten bis 2029.

Der Argentinier sei „bekannt für seinen hochintensiven, offensiven Spielstil, sein Engagement beim Aufbau starker, geschlossener Mannschaften und seine herausragende Bilanz bei der Weiterentwicklung einzelner Spieler“, hieß es in einer United-Mitteilung am Freitag.

Für Pochettino bedeutet United die nächste große Aufgabe seiner Trainerkarriere. Der frühere Coach von Tottenham Hotspur, Paris Saint-Germain und dem FC Chelsea soll den Klub wieder in die Erfolgsspur führen. Die Mannschaft steht mittlerweile auf einem Abstiegsplatz und hat nur eines ihrer vergangenen zehn Ligaspiele gewonnen.

DEINE MEINUNG

Pochettino hatte die USA bei der Heim-WM im Sommer bis ins Achtelfinale des Turniers geführt und anschließend seinen Vertrag bis zur WM 2030 verlängert – inklusive Ausstiegsklausel. Für sein Erbe in den Vereinigten Staaten kursiert schon ein prominenter Name: Pep Guardiola.