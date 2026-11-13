Manchester United verkündet neuen Trainer

Der Nächste muss gehen: Was läuft schief bei ManUtd?

Manchester United präsentiert nach der Trennung von Michael Carrick einen neuen Coach. Der neue Mann an der Seitenlinie ist in England kein Unbekannter.

Die Rückkehr von Mauricio Pochettino nach England ist perfekt: Manchester United hat den Argentinier als neuen Trainer vorgestellt. Der bisherige US-Nationalcoach wird seine Arbeit bei seinem neuen Klub am 18. November offiziell aufnehmen, wie United am Freitag mitteilte.

Der 54-Jährige tritt die Nachfolge des am Donnerstag entlassenen Michael Carrick an, der nach dem schlechtesten Saisonstart seit 40 Jahren seinen Hut nehmen musste. Zur Laufzeit von Pochettinos Vertrag machten die Red Devils keine Angaben, übereinstimmenden Berichten zufolge soll sein Arbeitspapier bis 2029 datiert sein.

Mauricio Pochettino trainierte in England bereits den FC Chelsea und Tottenham Hotspur Mauricio Pochettino trainierte in England bereits den FC Chelsea, Tottenham Hotspur und den FC Southampton © IMAGO/Anadolu Agency

Für Pochettino ist es das vierte Engagement in der Premier League. Zuvor stand er für den FC Chelsea, Tottenham Hotspur und den FC Southampton an der Seitenlinie.

Bis zuletzt war Pochettino als Nationaltrainer der USA tätig. ManUnited zahlt für seine Verpflichtung eine Ablösesumme an den US-Verband, die Ausstiegsklausel soll bei rund 8,6 Millionen Euro liegen.

Pochettino gibt ManUnited-Debüt in Liverpool

Sein Debüt auf der Trainerbank der „Red Devils“ wird Pochettino nach der Länderspielpause beim Auswärtsspiel beim FC Liverpool am 22. November geben.

Bislang holte United in den ersten zehn Ligaspielen nur einen Sieg – gegen Aufsteiger Ipswich Town am 2. Spieltag. Nach dem achten sieglosen Spiel in Folge war das Team vor der Länderspielpause mit nur acht Punkten auf einen Abstiegsplatz gerutscht.

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