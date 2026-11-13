Medien: Neuer ManUnited-Trainer vor Unterschrift

Der Nächste muss gehen: Was läuft schief bei ManUtd?

Einen Tag nach der Trennung von Michael Carrick will Manchester United offenbar einen neuen Trainer präsentieren.

Jetzt könnte es ganz schnell gehen: Der kriselnde Traditionsklub Manchester United steht offenbar unmittelbar vor der Verpflichtung von Mauricio Pochettino. Der Argentinier soll nach Medienberichten am Freitag einen Zweieinhalbjahresvertrag bis zum Sommer 2029 unterschreiben und damit die Nachfolge des am Donnerstag entlassenen Michael Carrick antreten. Eine offizielle Bestätigung des Premier-League-Klubs stand zunächst noch aus.

Pochettino betreut derzeit noch die Nationalmannschaft der USA, mit der er am Samstag und am kommenden Mittwoch in zwei Spielen gegen Haiti antritt. Anschließend soll der 54-Jährige nach Manchester reisen. Sein Debüt könnte er bereits am 22. November im Premier-League-Auswärtsspiel beim FC Liverpool geben.

Mauricio Pochettino steht vor einer Rückkehr nach England Mauricio Pochettino steht vor einer Rückkehr nach England © IMAGO/Pro Sports Images

Pochettino soll Manchester United in die Erfolgsspur führen

Für Pochettino wäre es die nächste große Aufgabe seiner Trainerkarriere. Der frühere Coach von Tottenham Hotspur, Paris Saint-Germain und dem FC Chelsea soll United wieder in die Erfolgsspur führen.

Die Mannschaft war in der Liga auf den 18. Tabellenplatz abgerutscht und hatte nur eines ihrer vergangenen zehn Ligaspiele gewonnen. Die Ablösesumme für Pochettino soll aufgrund einer Ausstiegsklausel in seinem Vertrag beim US-Verband rund 8,6 Millionen Euro betragen.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach