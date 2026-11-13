Irre Serie von Ex-Bayern-Star de Ligt geht weiter

Bei Manchester United ist mit Mauricio Pochettino die Entscheidung um Michael Carricks Nachfolger gefallen. Für Ex-Bayern-Star Matthijs de Ligt nimmt damit eine ungewöhnliche Serie in seiner bisherigen Profi-Karriere weiter ihren Lauf.

Immer wieder die gleiche Geschichte! Mit dem Aus von Michael Carrick als Trainer von Manchester United geht eine ungewöhnliche Serie von Matthijs de Ligt in die nächste Runde.

Im September 2016 gab der 27-Jährige beim niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam sein Profidebüt. Es folgten Stationen in der Serie A und der Bundesliga. Mittlerweile ist der niederländische Nationalspieler in der Premier League bei Manchester United unter Vertrag. Das Besondere an seiner bisherigen Laufbahn: In jeder seiner elf Profi-Saisons hatte de Ligt einen neuen Coach bzw. kam es zu einem Wechsel auf der Trainerposition.

Matthijs de Ligt hat eine eher ungewöhnliche Serie aufgestellt Matthijs de Ligt hat eine eher ungewöhnliche Serie aufgestellt © IMAGO/Pro Sports Images

Mit der Entlassung von Michael Carrick am Donnerstagmorgen sorgten die „Red Devils“ nun dafür, dass diese Auffälligkeit in der Laufbahn des 27-Jährigen auch vorerst kein Ende nimmt: Denn zur Saison 2027/28 wird de Ligt somit wieder von einem anderen Coach trainiert werden.

Erst im Januar dieses Jahres hatte der 45 Jahre alte Engländer den Trainerposten bei Manchester United übernommen. Nach dem historischen Fehlstart seiner Mannschaft musste Carrick seinen Platz nun jedoch für einen Nachfolger räumen. Der argentinische US-Nationaltrainer Mauricio Pochettino wird das Amt bei den „Red Devils“ nach der Länderspielpause antreten.

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De Ligts unglaubliche Trainerliste von Bosz bis Pochettino

Fakt ist: De Ligts Trainerliste kann sich sehen lassen. Denn es reihen sich prominente Trainernamen in seine Laufbahn ein. Unter Ex-BVB-Trainer Peter Bosz gab der damals 17-Jährige bei Ajax Amsterdam sein Profi-Debüt. Nachdem dieser in de Ligts zweitem Profijahr von Landsmann Marcel Keizer abgelöst worden war, trainierte der damalige Ajax-Innenverteidiger 2018/19 erstmals unter Erik ten Hag.

Eine Saison später erfolgte de Ligts Wechsel zu Juventus Turin. Die Trainer-Fluktuation sollte auch in Italien kein Ende haben. Das erste Jahr beim italienischen Rekordmeister arbeitete er noch unter Maurizio Sarri, zwölf Monate später unter Juve-Legende Andrea Pirlo, gefolgt von Massimiliano Allegri.

2022, als der niederländische Nationalspieler den Schritt in Richtung Bundesliga zum FC Bayern wagt hatte, wartete Ex-Nationaltrainer Julian Nagelsmann in München auf ihn. Nach dessen Entlassung übernahm Thomas Tuchel im Frühjahr 2023 dann das Amt bei den Münchnern.

Bei seinem Wechsel zu den „Red Devils“ 2024 traf de Ligt dann wieder auf seinen alten Weggefährten ten Hag. Doch auch jener wurde nach wenigen Monaten entlassen. Es folgten der Portugiese Rúben Amorim und Michael Carrick. Mit der Amtsübernahme Pochettinos spielt der 27-Jährige künftig unter seinem 14. Trainer.