Im Heimspiel gegen Leeds United läuft für den FC Chelsea überhaupt nichts zusammen. Vor allem in der zweiten Halbzeit zeigt das Team Auflösungserscheinungen.

Der FC Chelsea ist im Heimspiel gegen Leeds United mächtig unter die Räder gekommen und hat eine herbe 1:4 (1:1) -Niederlage kassiert.

Für die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso war es somit bereits die vierte Niederlage aus den vergangenen fünf Pflichtspielen. Vor allem in der zweiten Halbzeit zeigten die „Blues“ Auflösungserscheinungen. In der Premier-League-Tabelle rutscht Chelsea somit auf Rang acht ab.

Premier League: Chelsea erlebt bitteren Nachmittag

Emmanuel Emegha hatte die Gastgeber in Führung gebracht (25.), ehe Noah Okafor noch vor der Pause ausglich (28.). Im zweiten Durchgang machte Leeds dann kurzen Prozess mit Chelsea: Dominic Calvert-Lewin (53.), Okafor (58.) und Brenden Aaronson (90.+1.) zerlegten die Londoner nach Strich und Faden.

Für das vom deutschen Trainer gecoachte Leeds war es der erste Sieg an der Stamford Bridge seit 1999. „Wir wissen, wie die Geschichte dieses Spiels aussieht und was die Fans erwarten – wir wissen, dass sie sich schon lange einen Sieg hier gewünscht haben“, erklärte Leeds-Kapitän Ethan Ampadu nach Spielende bei BBC Sports.

„Der Druck auf Xabi Alonso wächst“

Die englische Presse geht mit Alonso und seiner Mannschaft hart ins Gericht: „Eine sehr schwache Leistung und ein sehr schlechtes Ergebnis für die Gastgeber“, schrieb die BBC. Die Daily Mail spricht von einer „Demütigung“. Für Xabi Alonso dürfte die Situation somit immer ungemütlicher werden.

„Der Druck auf Xabi Alonso wächst, während wütende „Blues“-Fans im Stamford Bridge vorzeitig den Platz verlassen“, titelte die Sun dahingehend. Nach Abpfiff hallten gellende Pfiffe und Buhrufe durchs Stadion. Seit Sommer sitzt der ehemalige Meister-Trainer von Bayer Leverkusen an der Seitenlinie der Londoner und war mit sechs Siegen aus den ersten neun Pflichtspielen durchaus passabel in die Saison gestartet.

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