Gegen Sunderland muss sich der Klub aus Birmingham allerdings mit einem Remis begnügen. Tottenham kann indes erneut gewinnen.

Aston Villa ist mit dem langjährigen Nationalspieler Leon Goretzka in der Premier League weiter schwer zu bezwingen, dennoch hat das Team aus Birmingham am elften Spieltag zwei wichtige Punkte verloren. Gegen den AFC Sunderland reichte es nur zu einem mauen 0:0, Villa ist aber jetzt in sieben Ligaspielen in Serie unbezwungen.

Der frühere Münchner Goretzka, zuletzt Torschütze beim wilden 4:4 bei Manchester United, stand zum dritten Mal nacheinander in der Startelf. In der 73. Minute wurde er ausgewechselt. Villa war auch danach feldüberlegen, nutzte aber keinen seiner 7:1 Torschüsse. 14 Punkte aus elf Spielen bedeuten Platz elf.

Premier League: Bournemouth und Rose gewinnen erneut

Beim Duell der ehemaligen Bundesliga-Trainer zwischen Marco Roses AFC Bournemouth und Oliver Glasners Nottingham Forest setzten sich die Gastgeber mit 2:0 (2:0) durch. Evanilson (19.) und Justin Kluivert (45.+3) schossen Bournemouth zumindest vorübergehend am punktgleichen FC Liverpool vorbei auf Platz vier.

Der FC Chelsea, der zuletzt 0:1 in Sunderland verloren hatte, leistete sich überraschend die nächste Pleite: Gegen Leeds United mit Teammanager Daniel Farke hieß es 1:4 (1:1). Es war der erste Sieg von Leeds bei Chelsea seit 1999. Emanuel Emegha (25.) brachte die Blues in Führung, doch Noah Okafor (28./59.), Dominic Calvert-Lewin (53.) und Brendan Aaronson (90.+1) drehten das Spiel.

Keine großen Probleme hatte Tottenham Hotspur beim 2:0 (1:0) gegen Ipswich Town. Luca Williams-Barnett (15.) und Dominic Solanke (52.) hießen die Torschützen.

Schlusslicht Crystal Palace verlor auch das erste Spiel unter seinem neuen Trainer Thomas Frank, bei Coventry City hieß es 2:3 (2:2). Taiwo Awoniyi (5.) und Tatsuhiro Sakamoto (30.) brachten die Elf von Frank Lampard zweimal in Front, doch Yeremy (13.) und Jörgen Strand Larsen (45.+1) antworteten jeweils. Ein Eigentor von Dwight McNeil (85.) sorgte für die Entscheidung.

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