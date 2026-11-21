Nach fast neun Jahren beim FC Liverpool ist die Zukunft von Kapitän Virgil van Dijk ungewiss.

Ungewissheit bei Virgil van Dijk: Nach fast neun Jahren beim FC Liverpool läuft der Vertrag des Innenverteidigers im kommenden Sommer aus – eine Verlängerung steht bislang noch aus. „Wenn jemand behauptet, zu wissen, was ich nächste Saison machen werde, dann ist das nicht wahr. Denn in diesem Moment habe ich selbst keine Ahnung“, sagte der niederländische Nationalmannschaftskapitän gegenüber Sky Sports.

Stress machen wolle sich der 35-Jährige deswegen nicht. „Was auch immer passiert, nach der Saison, wir werden sehen. Das Wichtigste ist, dass ich mich gut fühle“, betonte der Abwehrspieler. Zunächst wolle er sich auf das anstehende Spiel gegen Manchester United am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) und die Champions League konzentrieren.

Der Innenverteidiger war im Januar 2018 als damals teuerster Verteidiger der Fußballgeschichte vom FC Southampton zu den Reds gewechselt. Seitdem hat er sich zu einer tragenden Säule des Vereins entwickelt und ist seit 2023 Kapitän. „Es war eine unglaubliche Zeit, ein riesiger Teil meines Lebens und ich werde für immer dankbar sein für das, was über die Jahre passiert ist“, blickte van Dijk zurück.