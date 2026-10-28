Xabi Alonso trifft mit Chelsea auf Liverpool und seinen früheren Leverkusen-Schützling Florian Wirtz - den er in den höchsten Tönen lobt.

Xabi Alonso begegnet beim Carabao-Cup-Duell zwischen Chelsea und Liverpool nicht nur seinem früheren Klub, sondern auch Florian Wirtz. Vor der Partie an der Anfield Road würdigte der Chelsea-Coach seinen einstigen Schlüsselspieler bei Bayer Leverkusen in den höchsten Tönen. Wirtz könnte trotz einer Blessur am Knöchel für Liverpool auflaufen.

„Ich kann nur über meine Zeit mit Flo bei Bayer Leverkusen sprechen. Und sicher ist die Zeit, die ich mit ihm in Leverkusen verbracht habe, einer der Hauptgründe dafür, dass ich heute hier bin“, sagte Alonso. „Er war ein besonderer Spieler, er hat mir sehr geholfen. Ich habe viel von ihm gelernt. Jetzt ist er in Liverpool, ich verfolge ihn. Wir wissen, dass der nächste Schritt immer interessant ist – und er schafft ihn.“

Xabi Alonso schwärmt von Florian Wirtz Xabi Alonso schwärmt von Florian Wirtz © IMAGO/Sven Simon

Alonso und Wirtz gewannen gemeinsam die Bundesliga

Alonso und Wirtz hatten in Leverkusen gemeinsam Geschichte geschrieben: Unter dem Spanier gewann die Werkself erstmals die Bundesliga. Im Sommer 2025 wechselte der heute 23-Jährige für rund 135 Millionen Euro zum FC Liverpool, während Alonso nach seiner Station bei Real Madrid anschließend das Traineramt bei Chelsea übernahm.

Wirtz hatte nach seinem Wechsel zunächst einen wechselhaften Start in Liverpool, präsentierte sich zuletzt aber deutlich formstärker. Liverpools Trainer Andoni Iraola zeigte sich vor dem Viertelfinalduell optimistisch, dass der deutsche Nationalspieler nach seiner Knöchelverletzung zur Verfügung stehen kann.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.