Auszeichnung für Barca-Leihgabe des FC Liverpool

Ronald Araújo wird nach Liverpools Sieg gegen Brighton zum Spieler des Premier-League-Spieltags gewählt.

Ronald Araújo ist in der Premier League zum Spieler des achten Spieltags gewählt worden. Der vom FC Barcelona ausgeliehene Uruguayer überzeugte beim 2:0 des FC Liverpool gegen Brighton & Hove Albion als Rechtsverteidiger und setzte sich bei der Abstimmung durch. Araújo verbuchte dabei elf Defensivaktionen, darunter drei gewonnene Tacklings und acht Klärungen.

Trainer Andoni Iraola setzt den 27-Jährigen in Liverpool zunehmend auf der rechten Seite der Abwehr ein. Dort bremst Araújo gegnerische Flügelspieler aus und schaltet sich zugleich immer wieder nach vorn ein.

Ronald Araújo glänzt bei Liverpool Ronald Araújo glänzt bei Liverpool © IMAGO/Propaganda Photo

Araújo hinterlässt bei Liverpool Eindruck

Auch in der Champions League hinterließ er früh Eindruck: In seinen ersten drei Partien gelangen dem Verteidiger zwei Treffer und eine Vorlage.

Der Uruguayer spielt bis zum Saisonende auf Leihbasis von Barca an der Anfield Road. Liverpool verfügt wohl über eine Kaufoption in Höhe von 55 Millionen Euro. Araújo fühlt sich bei den Reds nach eigenen Angaben wohl, während der Klub mit seinen bisherigen Leistungen sehr zufrieden sein wird.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.