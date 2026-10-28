Fleetwood Town wirft den FC Arsenal aus dem Ligapokal. Ungeachtet der Ligen trennen beide Teams 84 Plätze.

Die englische Presse war aus dem Häuschen, das Highbury Stadium stand Kopf: Nach der Sensation im Ligapokal brachen beim englischen Viertligisten Fleetwood Town alle Dämme. „Das ist der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte, ich kann es wirklich kaum glauben, aber irgendwie haben wir den englischen Meister geschlagen“, sagte Teammanager Matt Lawlor nach dem wilden Pokalkrimi gegen den FC Arsenal. Nach 90 Minuten hatte es im Achtelfinale 1:1 (0:1) gestanden, im Elfmeterschießen setzte sich der krasse Außenseiter 5:3 durch.

Lynch pariert – Außenseiter schockt Arsenal

„Ich habe keine Stimme mehr“, krächzte Torhüter Jay Lynch: „Das Team war das gesamte Spiel über magisch, den englischen Meister im Elfmeterschießen zu schlagen, das hat sich jeder hier verdient.“ Er hatte gegen den vierten Arsenal-Schützen Bruno Guimaraes pariert und seinem Team den entscheidenden Vorteil verschafft. „Unglaublich für den Verein, die Stadt. Ehrlich gesagt bedeutet es allen alles“, sagte Lynch.

Während der regulären Spielzeit hatte Aaron Loupalo-Bi die Führung für den Außenseiter erzielt (21.). Arsenal, mit Nationalspieler Kai Havertz und weiteren Stammkräften in der Startelf, dominierte in der Folge die Partie. Der Ausgleich fiel erst nach der Pause durch den schwedischen Stürmer Viktor Gyökeres (50.).

Im Highbury Stadium, gleichnamig mit der alten Heimat des FC Arsenal in London, reichten dem Favoriten 78 Prozent Ballbesitz und 26 Schüsse nicht. Die Gunners standen in der vergangenen Saison noch im Endspiel, das sie gegen Manchester City (0:2) verloren. Die BBC schrieb von einer „schrecklichen“ Vorstellung der Gäste, die Sun von der „größten Sensation in der Ligapokalgeschichte“.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach