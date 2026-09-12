Arsenal zittert sich zum Sieg

Neuzugang Bruno Guimaraes und Bukayo Saka treffen in Sunderland für den FC Arsenal. Keeper David Raya pariert einen Elfmeter.

Der FC Arsenal steht weiter mit weißer Weste an der Spitze der Premier League. Torhüter David Raya hielt einen Foulelfmeter, Neuzugang Bruno Guimaraes und Bukayo Saka trafen beim 2:0 (0:0)-Sieg des englischen Fußballmeisters beim AFC Sunderland.

Gunners makellos – Raya hält Elfer

Nach vier Spielen stehen die Gunners um Nationalspieler Kai Havertz in der noch jungen Saison bei zwölf Punkten, die Londoner haben erst ein Gegentor kassiert.

In der zweiten Hälfte überschlugen sich die Ereignisse im Stadium of Light. Nach einem Foul von Ezri Konsa gab es Elfmeter für Sunderland, Enzo Le Fée scheiterte am Spanier Raya (56.). Nur zwei Minuten später traf auf der Gegenseite Guimaraes sehenswert, der Brasilianer war mit einem satten Schuss aus gut 20 Metern erfolgreich (58.).

Sakas Elfmeter entscheidet in Nachspielzeit

Für die endgültige Entscheidung sorgte Saka per Elfmeter (90.+7), zuvor war der Nationalspieler von Reinildo gefoult worden. Der Verteidiger sah dafür Gelb-Rot (90.+6).

Havertz spielte für Arsenal durch. Am Sonntag kann Manchester City mit einem Sieg im Derby bei United wieder nach Punkten mit dem Titelverteidiger gleichziehen.

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