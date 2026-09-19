Nächste Pleite! Tottenham immer schlechter

Tottenham Hotspur verliert auch gegen Aston Villa. Zwei ehemalige Bundesliga-Spieler lassen die Spurs-Krise immer schlimmer werden.

Fünfter Spieltag, nur zwei Punkte, Abstiegsplatz: Die Krise von Tottenham Hotspur wird immer schlimmer. Am Samstagnachmittag verlor die Mannschaft von Trainer Roberto De Zerbi zu Hause gegen Aston Villa mit 2:3 (0:1).

Immerhin: Nach vier torlosen Partien zum Premier-League-Auftakt schossen die Londoner ihre ersten beiden Saisontore. Conor Gallagher (86.) und Jan Paul van Hecke (90.+8) verkürzten in der Schlussphase, für einen Punktgewinn reichte es aber erneut nicht.

Kurz vor dem Seitenwechsel brachte Johan Manzambi, der im Sommer für 60 Millionen Euro vom SC Freiburg zu Aston Villa gewechselt ist, die Gäste in Front. Nach dem Seitenwechsel erhöhten Ex-Bayern-Stürmer Nicolas Jackson (67.) und Emiliano Buendia (79.) die Führung.

Spurs-Fans verlassen vorzeitig das Stadion

Die Spurs-Fans quittierten die Leistung ihrer Mannschaft mit lauten Pfiffen und Buhrufen. Zudem verließen nach dem Jackson-Treffer die ersten Zuschauer bereits das Stadion. Coach De Zerbi stand in der Schlussphase rätselnd und konsterniert an der Seitenlinie. Daran änderten auch die beiden späten Tore nichts.

Nach dem Spiel schrieb Daily Mail: „Die Fans von Tottenham wirken am Boden zerstört. Man könnte meinen, die Saison sei schon fast vorbei. Die beiden späten Tore haben nicht einmal einen Hauch von Zuversicht ausgelöst. Aber insgesamt haben sie allen Grund, niedergeschlagen zu sein – es war eine schwache und besorgniserregende Leistung.“

Zudem hieß es bei The Sun: „Niemand bei den Spurs hat erwartet, dass es wieder Abstiegskampf gibt, nachdem man im Sommer 350 Millionen Pfund investiert hatte. Doch jetzt läuten die Alarmglocken.“

Tottenham belegt mit zwei Zählern den 18. Platz. Falls der FC Fulham und Aufsteiger Coventry City an diesem Wochenende noch punkten, könnten die Spurs ans Tabellenende rutschen.

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