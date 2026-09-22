Nach Carragher-Kritik: Heskey verteidigt Wirtz

Nach Carraghers Kritik nimmt Emile Heskey Florian Wirtz in Schutz. Er sieht die Probleme vor allem im Zusammenspiel mit den Mitspielern.

Emile Heskey stellt sich nach der jüngsten Kritik an Florian Wirtz vor den Liverpool-Profi. Der frühere englische Nationalstürmer sieht die Gründe für die bislang enttäuschenden Auftritte des deutschen Offensivspielers vor allem in der Abstimmung innerhalb des Teams – und nicht allein bei Wirtz selbst.

Damit widerspricht Heskey Jamie Carragher deutlich. Der frühere Liverpool-Verteidiger hatte nach dem 1:0 gegen Bournemouth erklärt, Wirtz sei nicht einfach außer Form, sondern zeige bislang grundsätzlich nicht das Niveau, das sich Liverpool erhofft habe.

Emile Heskey verteidigt Florian Wirtz Emile Heskey verteidigt Florian Wirtz © IMAGO/Propaganda Photo

In seinem Sky Sports-Podcast forderte Carragher Trainer Andoni Iraola zudem auf, den 23-Jährigen gegen Manchester City nicht in die Startelf zu stellen. „Wirtz wäre nicht in meiner Liverpool-Elf. Gegen Manchester City zu Hause kann er für mich nicht in der Mannschaft stehen“, sagte Carragher.

Heskey: „Spieler sind nicht auf derselben Wellenlänge wie er“

Heskey sagte bei Wettbasis.com: „Es war sehr schwierig für ihn, aus Deutschland zu kommen. Ich habe es schon oft erlebt, dass Spieler dort fantastisch waren und dann in die Premier League wechselten. Jeder denkt, deutscher und englischer Fußball seien ähnlich, aber die Premier League ist etwas anders.“ Wirtz erkenne Situationen früher als viele Mitspieler, meint Heskey: „Aber die Spieler sind nicht auf derselben Wellenlänge wie er.“

Als Vorbild nannte Heskey Philippe Coutinho, dessen Qualitäten Jürgen Klopp in Liverpool besonders zur Geltung gebracht hatte. Wirtz müsse häufiger mit Blick zum Tor angespielt werden und selbst den Weg mit dem Ball suchen, statt nur tödliche Pässe zu spielen. „Er ist ein Verbindungsspieler“, sagte Heskey. „Aber dafür müssen die anderen auch Läufe anbieten.“ Mit Alexander Isak könne dies funktionieren, allerdings brauche es dafür ein besseres Verständnis der gesamten Offensive.

DEINE MEINUNG

Wirtz ist nun zur deutschen Nationalmannschaft gereist, wo er sich erstmals unter dem neuen Bundestrainer Klopp beweisen kann. Heskey traut dem früheren Liverpool-Coach zu, dem Offensivmann neues Selbstvertrauen zu geben: „Du wirst nicht von einem Tag auf den anderen vom jungen Superstar zu einem schlechten Spieler.“ Wirtz brauche „den richtigen Trainer, die richtige Einstellung und etwas Glück“.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.