Nach scharfer Kritik: Liverpool-Trainer stärkt Wirtz

Liverpool-Coach Andoni Iraola stärkt Florian Wirtz nach dem 1:0 bei Bournemouth trotz deutlicher Kritik von Jamie Carragher den Rücken.

Rückendeckung für Florian Wirtz: Liverpools Trainer Andoni Iraola hat den deutschen Nationalspieler nach dem 1:0 der Reds bei AFC Bournemouth verteidigt. Wirtz blieb an der Südküste erneut ohne Torbeteiligung und wurde in der 71. Minute durch Trey Nyoni ersetzt. Alexander Isak erzielte den entscheidenden Treffer für Liverpool.

Iraola räumte nach Abpfiff ein, dass Wirtz zunächst Probleme hatte, sah anschließend aber eine klare Steigerung. „Er ist langsam ins Spiel gekommen, da stimme ich zu. In der ersten Minute waren sie sehr intensiv, und wir waren nicht richtig da. Es ging um die Duelle im Mittelfeld. Nach dieser ersten Phase wurden wir besser. Florian hat uns ebenfalls dabei geholfen“, sagte der Liverpool-Coach bei Sky Sports.

Zuvor hatte Jamie Carragher Wirtz im Sky Sports-Podcast heftig kritisiert. „Das war eine der schwächsten Leistungen, die ich je von ihm im Liverpool-Trikot gesehen habe“, erklärte die Reds-Legende. Carragher forderte sogar Konsequenzen für das kommende Spitzenspiel: „Wirtz wäre nicht in meiner Liverpool-Elf. Gegen Manchester City zu Hause kann er für mich nicht in der Mannschaft stehen.“

Iraola zeigt sich mit zweiter Wirtz-Halbzeit zufrieden

Sein Trainer erkannte im Spiel zumindest eine Leistungssteigerung: „In der zweiten Halbzeit spielte er deutlich besser, fand bessere Räume, um Bälle anzunehmen und aufzudrehen. Uns fehlte wahrscheinlich die letzte Aktion oder der Moment zum Tor, aber mit seiner zweiten Hälfte bin ich deutlich zufriedener als mit der ersten.“

Der 23-Jährige kommt in seinen ersten sechs Einsätzen der neuen Saison auf eine Vorlage. Wirtz war im Sommer 2025 von Bayer Leverkusen nach Liverpool gewechselt, die Ablöse konnte inklusive Boni auf rund 136 Millionen Euro steigen.

DEINE MEINUNG

Nach einem schwierigen ersten Jahr in Liverpool und dem frühen WM-Aus mit Deutschland steht der Offensivspieler weiter besonders im Fokus. Auch Bundestrainer Jürgen Klopp hatte Wirtz zuletzt gegen den wachsenden Druck verteidigt und zu realistischeren Erwartungen aufgerufen.

Carragher sieht neben der individuellen Form auch Auswirkungen auf die Teamstruktur. Wenn Wirtz auf der Zehn spiele, müsse Dominik Szoboszlai im zentralen Mittelfeld aushelfen, argumentierte der frühere Verteidiger. Iraola hat sich nach dem Bournemouth-Spiel jedoch zunächst klar vor seinen Spielmacher gestellt.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.