Liverpool? Ex-Profi berichtet von befremdlicher Atmosphäre

In seiner Autobiografie schildert Andy Carroll eine distanzierte Atmosphäre bei Liverpool. Besonders Joe Cole sei ihm gegenüber verschlossen gewesen.

Andy Carroll blickt mit gemischten Gefühlen auf seine Zeit beim FC Liverpool zurück. In seiner neuen Autobiografie „Owning It“ beschreibt der 37-Jährige eine für ihn befremdliche Atmosphäre in der Kabine der Reds. „Die Kabine in Liverpool wirkte deutlich weniger geschlossen als die in Newcastle – manchmal stimmt die Mischung der Persönlichkeiten einfach nicht. Einige der Jungs haben nicht einmal mit mir gesprochen“, schreibt Carroll.

Besonders enttäuscht war er von Joe Cole. Die Plätze in der Kabine seien nach Rückennummern vergeben worden, weshalb Steven Gerrard auf der einen und Cole auf der anderen Seite neben ihm saßen. „Gerrard fragte mich, was ich gemacht hatte, aber Joe war praktisch stumm. Als Kind hatte ich zu ihm aufgeschaut. Ich dachte, er würde sich für mich interessieren, da auch er als Teenager als großes Talent galt. Aber er sagte nicht einmal guten Morgen. Ich dachte nur: ‚Kumpel, ich bin neu hier, das ist nicht einfach – gib mir irgendetwas!‘“

Andy Carroll spielte einst in Liverpool Andy Carroll spielte einst in Liverpool © IMAGO/Panoramic by PsnewZ

Carroll ging einst für eine Rekordsumme nach Liverpool

Carroll war im Januar 2011 für die Rekordsumme von 35 Millionen Euro von Newcastle United zu den Reds gewechselt und war damit der bis dahin teuerste britische Fußballer. In 58 Einsätzen erzielte der Stürmer elf Tore und gewann mit Liverpool den League Cup. Nach 18 Monaten ging er zunächst auf Leihbasis zu West Ham United, ehe die Hammers ihn für 15 Millionen Euro fest verpflichteten.

Erst beim Wiedersehen in London habe sich Coles Verhalten für ihn erklärt, berichtet Carroll. „Als Joe und ich zusammen bei West Ham waren, war er ein völlig anderer Mensch. Er tanzte durch die Kabine, umarmte mich und klatschte mit mir ab.“

Auf direkte Nachfrage habe Cole erklärt, dass er sich bei Liverpool sehr schlecht gefühlt habe, da er wusste, dass der Verein ihn nicht mehr wollte. „Er entschuldigte sich – und das, was damals so seltsam gewirkt hatte, ergab plötzlich Sinn.“

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.