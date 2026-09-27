Leon Goretzka ist zurück bei seinem neuen Klub. Der verletzte Neuzugang hofft weiter auf sein Pflichtspieldebüt.

Leon Goretzka ist zu Aston Villa zurückgekehrt und treibt dort seine Reha voran. Der 31-Jährige wartet nach seinem ablösefreien Wechsel vom FC Bayern noch auf seinen ersten Pflichtspieleinsatz unter Trainer Unai Emery. Eine Reaktion seines Körpers auf die gesteigerte Belastung im Training hatte den Start des Mittelfeldspielers in Birmingham verzögert.

Während der Länderspielpause hielt sich Goretzka zeitweise in Deutschland auf, ist nun aber wieder bei seinem neuen Klub. Deshalb sagte er auch seine Teilnahme an der außerordentlichen Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbundes am Samstag in Baden-Baden ab.

Leon Goretzka setzt seine Reha fort Leon Goretzka setzt seine Reha fort © IMAGO/Philippe Ruiz

Als DOSB-Mitglied wäre der frühere Bayern-Profi bei der Abstimmung über den deutschen Kandidaten für Olympische und Paralympische Spiele stimmberechtigt gewesen.

Premier League: Goretzka-Debüt im Oktober?

Für Aston Villa hat die vollständige Genesung des Neuzugangs nun Priorität. Der Klub hatte bewusst darauf verzichtet, Goretzka im September vorschnell wieder in den Kader zu nehmen und nutzt die spielfreie Zeit für weitere Belastungssteuerung. Entscheidend wird sein, ob der deutsche Mittelfeldspieler rechtzeitig wieder vollständig mit der Mannschaft trainieren kann.

Als frühester möglicher Termin für Goretzkas Debüt gilt das Premier-League-Heimspiel gegen Brentford am 10. Oktober. Eine Rückkehr in dieser Partie ist allerdings noch nicht bestätigt. Goretzka soll zunächst die letzten Schritte seiner Reha bei Aston Villa absolvieren.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.