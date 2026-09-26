Der frühere Scout arbeitete bereits an der Seite von Jürgen Klopp bei den Reds. Auf ihn warten drängende Aufgaben.

Der englische Fußball-Rekordmeister FC Liverpool holt einen langjährigen Mitarbeiter von Jürgen Klopp als sportlich Verantwortlichen zurück an die Anfield Road. Der frühere Sportdirektor Julian Ward schlüpft wieder in seine alte Rolle und folgt auf Richard Hughes, der sich Al-Hilal in Saudi-Arabien angeschlossen hat. Das gab der Klub des Nationalspielers Florian Wirtz bekannt.

Ward gilt als Idealkandidat

Ward zeichnete einst mitverantwortlich für die Transfers der Topstars Luis Díaz, Cody Gakpo oder Alexis Mac Allister zu den Reds. Er war bei Liverpool seit 2012 zunächst als Scout tätig und später für die Leihspieler zuständig, ehe er 2020 zum Assistenten des damaligen Sportdirektors Michael Edwards aufstieg. Nach zwei Jahren rückte er in die Chefrolle auf, verließ den Verein aber 2023 für ein Jahr. Seit 2024 war er Technischer Direktor des Klubbesitzers Fenway Sports Group (FSG).

Für FSG-Präsident Mike Gordon ist Ward der „ideale Kandidat“ für den Posten: „Das Wissen und die Expertise, die er einbringt, werden unseren Fußballbetrieb weiter stärken und zugleich sicherstellen, dass Andoni Iraola die nötige Unterstützung erhält, während er als Cheftrainer weiterhin einen so positiven Eindruck hinterlässt.“

Als eine der wichtigsten Aufgaben für Ward gilt es, das gerade 18 Jahre alt gewordene Talent Rio Ngumoha mit einem langfristigen Vertrag auszustatten. Außerdem muss er die Frage klären, ob langjährige Säulen wie Torwart Alisson und Kapitän Virgil van Dijk über den kommenden Sommer hinaus gebunden werden sollen.

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